مراقبو الاقتصاد في النبطية سطروا محضر ضبط بمحل للحلويات

جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية في المؤسسات والمحال التجارية والمواد الغذائية والخضر والفاكهة والحلويات ومحطات المحروقات في نطاق مدينة النبطية وبلدة زفتا وزبدين ومدينة حاصبيا للكشف على المواد والسلع المعروضة والتأكد من سلامتها وإعلان الأسعار ونسب الأرباح وكيل محطات المحروقات.



وقد تم تسطير محضر ضبط بحق صاحب محل حلويات في النبطية لعدم إلتزامه بالأوزان، كما تم توجيه تنبيهات للبعض بضرورة التزام القوانين تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.