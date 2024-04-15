اجتماع في وزارة الطاقة لإطلاق حملة الجباية... 80 مليون دولار ستدخل في الأشهر المقبلة الى حساب مؤسسة كهرباء لبنان

بدعوة من وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، عُقِد إجتماع في وزارة الطاقة ضمّ الى الوزير فياض المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان والمدراء العامون لمؤسسات المياه ومدير الخزينة في وزارة المالية وذلك لإطلاق حملة الجباية التي تقودها مؤسسة كهرباء لبنان بمؤازرة وزارة المالية كي تجبي من الادارات والمؤسسات العامة للمياه من خلال الإستفادة من "سلفة خزينة" لتسديد مستحقات الكهرباء عليها في الفترة الممتدة من 1/11/2022 تاريخ صدور التعرفة الجديدة لغاية 30/6/2023.



وشدد الوزير فياض خلال الإجتماع على أهمية هذه الخطوة كونها تساوي بالمعاملة بين المواطنين ومؤسسات الدولة كافة، وتسهم بتمتين التوازن المالي لكهرباء لبنان مما يمكنها من تحسين مستوى التغذية والخدمات الكهربائية.



ويُتوقَّع أن تُسهِم هذه المبادرة بإدخال حوالي 4500 مليار ليرة لبنانية (50 مليون دولار أميركي) الى حساب مؤسسة كهرباء لبنان في المصرف المركزي تسديداً للمستحقات على مؤسسات المياه الأربع في هذه الفترة، وهي تمثل أكبر مستهلك للكهرباء في القطاع العام، كما ورفدْ المؤسسة بحوالي 7000 مليار (80 مليون دولار) بعد إستكمال تنفيذ هذه الآلية على كامل الإدارات والمؤسسات العامة.



وتأتي هذه الخطوة في اطار تنفيذ المرسوم الذي صدر بتاريخ 21/12/2023 ويؤمن مبلغ حوالي 7000 مليار لدفع فواتير الكهرباء المستحقة على مؤسسات المياه لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.



وثمّن الوزير فياض دعم وتعاون وزارة المالية في هذا الاطار مما يؤمن الحوكمة الرشيدة للقطاع العام وعدم تحميل مؤسسة كهرباء لبنان عبء فاتورة الطاقة في القطاع العام وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية.