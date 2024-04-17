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اقتصاد

وزير المالية أعطى تعليماته بالبدء بصرف ألف مليار ليرة لبنانية من المستحقات المرصودة للضمان الاجتماعي

2024-04-17 | 09:05
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وزير المالية أعطى تعليماته بالبدء بصرف ألف مليار ليرة لبنانية من المستحقات المرصودة للضمان الاجتماعي
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وزير المالية أعطى تعليماته بالبدء بصرف ألف مليار ليرة لبنانية من المستحقات المرصودة للضمان الاجتماعي

أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بعد اجتماعه مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر والمدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي بحضور مدير المالية العام جورج معراوي، تعليماته بالبدء بصرف ألف مليار ليرة لبنانية من المستحقات المرصودة للضمان الاجتماعي من موازنة العام 2024 والبالغة ثلاثة آلاف ومئة مليار ليرة لبنانية، على أن تسدد وزارة المالية المبلغ المتبقي على دفعات شهرية.
وكان الأسمر وكركي عرضا للوزير الخليل أوضاع الضمان، وقد كشف كركي أن الألف مليار، إضافة إلى الاشتراكات التي ستُجبى نتيجة رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة والحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات في فرعي المرض والأمومة إلى تسعين مليون ليرة سيؤهل الضمان من زيادة تقديماته الاستشفائية والدوائية بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن المضمونين سيلمسون تحسناً في التقديمات هذه في الأسابيع المقبلة.
   
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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