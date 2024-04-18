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اقتصاد
الإمارات وكوستاريكا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
2024-04-18 | 01:41
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الإمارات وكوستاريكا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
اعلن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد في بيان عبر إكس اليوم الخميس إن بلاده وقعت مع كوستاريكا اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة.
وقال إن الاتفاقية "تدشن مرحلة جديدة من العمل المشترك لتعزيز خطط التنمية الشاملة في البلدين".
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