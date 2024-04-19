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اقتصاد
ارتفاع في سعر صفيحتي البنزين...
2024-04-19 | 02:08
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ارتفاع في سعر صفيحتي البنزين...
إرتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 14000 ليرة لبنانية، بينما انخفض سعر المازوت 1000 ليرة لبنانية.
واستقرّ سعر الغاز.
وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- بنزين 95 أوكتان: 1781.000 ل.ل.
- بنزين 98 أوكتان: 1819.000 ل.ل.
- المازوت: 1567.000 ل.ل.
- الغاز: 927.000 ل.ل.
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