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اقتصاد
في النبطية... اتلاف بضائع غير صالحة
2024-04-19 | 07:17
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في النبطية... اتلاف بضائع غير صالحة
جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية في المؤسسات التجارية بجولات تفتيشية في نطاق النبطية وبلدة زبدين حي الميسي وبلدة شويا قضاء حاصبيا.
وتم الكشف على المواد والسلع المعروضة على الرفوف في السوبرماركات للتأكد من تواريخ الصلاحية وحسن التبريد ،والكشف على فواتير الشراء وتحليل نسب الأرباح، وقد تم تلف بضائع كانت محجوزة سابقا بعد الحصول على إشارة النائب العام في النبطية.
ونبه المراقبون أصحاب المحال بـ"ضرورة التزام القوانين الصادرة عن الوزارات المعنية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم على القضاء المختص وإقفال وختم مؤسساتهم إذا لزم الأمر".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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النبطية...
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صالحة
ارتفاع في سعر صفيحتي البنزين...
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