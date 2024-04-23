عربيد وبوشكيان يتحدثان عن أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص... الزعني: ليست القوة في ان نضرب الصناعة بالضرائب

اعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان انه "اسسنا لشراكة مميزة بين القطاع العام والخاص، وتركيزنا اليوم على وضع لبنان على الخارطة الصناعية الإقليمية والدولية، وقد قدم القطاع ‏الخاص مجهودا كبيرا في هذا الاطار، واليوم اصبح دورنا كحكومة ومجلس نواب ومسؤولين ان نرى ما هي ‏المحفزات كي نستطيع حماية الركيزة الأولوية والأساسية في الاقتصاد اللبناني الا وهي الصناعة".‏



بدوره، أكد رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعيّ والبيئي شارل عربيد خلال لقاء تشاركي تحت عنوان: ‏‏"الصناعة اللبنانية تحديات وآفاق"، على أنه لن تستقيم الأمور إلا بعد انتخاب رئيس للجمعورية و عودة العمل الطبيعي في كل ‏مؤسسات الدولة حتى يتمكن الإقتصاد من إلتقاط أنفاسه من أجل أن تعود المحركات الإقتصادية إلى الدوران ‏بشكل سليم.‏ وإذ أشار إلى أن هناك الكثير من الأفكار والسياسات ورأى ان العبرة في التنفيذ".



من جهته، قال رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني: " ليست القوة في ان نضرب الصناعة بالضرائب ولكن القوة هي ان نستنّبط خطة اقتصادية لتقوية ‏القطاعات كلها واهمها القطاع الصناعي. ونعلن انه لدينا ورشات مقبلة سنكرّسها لمواضيع عديدة منها الضرائب والTVA ‎‏ ‏إضافة الى موضوع الضمان الاجتماعي وكل الامور التي تتعلق بالعمل الصناعي اليومي".