الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
عربيد وبوشكيان يتحدثان عن أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص... الزعني: ليست القوة في ان نضرب الصناعة بالضرائب
2024-04-23 | 09:23
مشاهدات عالية
شارك
2
min
عربيد وبوشكيان يتحدثان عن أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص... الزعني: ليست القوة في ان نضرب الصناعة بالضرائب
اعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان انه "اسسنا لشراكة مميزة بين القطاع العام والخاص، وتركيزنا اليوم على وضع لبنان على الخارطة الصناعية الإقليمية والدولية، وقد قدم القطاع الخاص مجهودا كبيرا في هذا الاطار، واليوم اصبح دورنا كحكومة ومجلس نواب ومسؤولين ان نرى ما هي المحفزات كي نستطيع حماية الركيزة الأولوية والأساسية في الاقتصاد اللبناني الا وهي الصناعة".
بدوره، أكد رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعيّ والبيئي شارل عربيد خلال لقاء تشاركي تحت عنوان: "الصناعة اللبنانية تحديات وآفاق"، على أنه لن تستقيم الأمور إلا بعد انتخاب رئيس للجمعورية و عودة العمل الطبيعي في كل مؤسسات الدولة حتى يتمكن الإقتصاد من إلتقاط أنفاسه من أجل أن تعود المحركات الإقتصادية إلى الدوران بشكل سليم. وإذ أشار إلى أن هناك الكثير من الأفكار والسياسات ورأى ان العبرة في التنفيذ".
من جهته، قال رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني: " ليست القوة في ان نضرب الصناعة بالضرائب ولكن القوة هي ان نستنّبط خطة اقتصادية لتقوية القطاعات كلها واهمها القطاع الصناعي. ونعلن انه لدينا ورشات مقبلة سنكرّسها لمواضيع عديدة منها الضرائب والTVA إضافة الى موضوع الضمان الاجتماعي وكل الامور التي تتعلق بالعمل الصناعي اليومي".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اقتصاد
وبوشكيان
يتحدثان
أهمية
الشراكة
القطاع
العام
والخاص...
الزعني:
القوة
الصناعة
بالضرائب
التالي
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين
تعاون بين صندوق النقد ومصرف لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-04-15
وزارة المال حولت الى مصرف البنان فروقات رواتب القطاع العام عن شباط الماضي
أخبار لبنان
2024-04-15
وزارة المال حولت الى مصرف البنان فروقات رواتب القطاع العام عن شباط الماضي
0
أخبار دولية
2024-04-14
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: نشدد على أهمية ضبط النفس سعيًا للحفاظ على الأمن والاستقرار
أخبار دولية
2024-04-14
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: نشدد على أهمية ضبط النفس سعيًا للحفاظ على الأمن والاستقرار
0
آخر الأخبار
2024-04-12
الأمين العام لحزب القوات اللبنانية إميل مكرزل للـLBCI: باسكال سليمان شهيد وغياب الدولة يؤثر على حياة اللبنانيين وعائلاتهم ووقفتنا اليوم ليست "قواتية" محض بل وقفة لجميع اللبنانيين
آخر الأخبار
2024-04-12
الأمين العام لحزب القوات اللبنانية إميل مكرزل للـLBCI: باسكال سليمان شهيد وغياب الدولة يؤثر على حياة اللبنانيين وعائلاتهم ووقفتنا اليوم ليست "قواتية" محض بل وقفة لجميع اللبنانيين
0
اقتصاد
2024-04-03
تحويل رواتب العاملين في القطاع العام ومعاشات المتقاعدين إلى مصرف لبنان
اقتصاد
2024-04-03
تحويل رواتب العاملين في القطاع العام ومعاشات المتقاعدين إلى مصرف لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
05:45
وزير المالية: تمديد مهلة تقديم التصريح الالكتروني عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية وإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية
اقتصاد
05:45
وزير المالية: تمديد مهلة تقديم التصريح الالكتروني عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية وإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية
0
اقتصاد
02:07
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين
اقتصاد
02:07
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تعاون بين صندوق النقد ومصرف لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تعاون بين صندوق النقد ومصرف لبنان
0
اقتصاد
2024-04-22
الحاج حسن وشقير وقعا مذكرة تعاون بين وزارة الزراعة وإتحاد الغرف اللبنانية
اقتصاد
2024-04-22
الحاج حسن وشقير وقعا مذكرة تعاون بين وزارة الزراعة وإتحاد الغرف اللبنانية
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار دولية
11:26
سوناك: سنجعل صناعة الدفاع في بريطانيا متأهبة للحرب
آخر الأخبار
10:55
غارة على حانين استهدفت منزلا ودمرته بالكامل
أخبار دولية
10:55
إسبانيا تستأنف تحقيقا في برنامج تجسس إسرائيلي وتتبادل معلومات مع فرنسا
فنّ
10:55
مهاجمة أليك بالدوين في مقهى بنيويورك: "قل حرروا فلسطين"... وكيف كان ردّ فعل الأخير؟ (فيديو)
أخبار دولية
10:48
الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في المقابر الجماعية في مستشفيات غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:49
بايدن يلتقي بمشرعين ليبراليين معارضين لحملة إسرائيل على غزة
أخبار دولية
00:49
بايدن يلتقي بمشرعين ليبراليين معارضين لحملة إسرائيل على غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل تعتبر الجبهة الشمالية المعضلة الأكبر
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل تعتبر الجبهة الشمالية المعضلة الأكبر
0
منوعات
15:31
رجل يسبب اضطراباً على متن طائرة... ضرب المضيفات وردّ فعل طفلة يغزو الإنترنت (فيديو)
منوعات
15:31
رجل يسبب اضطراباً على متن طائرة... ضرب المضيفات وردّ فعل طفلة يغزو الإنترنت (فيديو)
0
منوعات
2024-04-05
بعد الحكم الصادر بحقه بالسجن 18 سنة... "مغتصب تيندر" يستأنف الحكم وهذه التفاصيل
منوعات
2024-04-05
بعد الحكم الصادر بحقه بالسجن 18 سنة... "مغتصب تيندر" يستأنف الحكم وهذه التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:55
الأنصاري: قطر لا تزال ملتزمة بالوساطة لكنها تعيد تقييم دورها
أخبار دولية
06:55
الأنصاري: قطر لا تزال ملتزمة بالوساطة لكنها تعيد تقييم دورها
0
أخبار لبنان
06:19
السفير المصري من عين التينة: خطوة جديدة يمكن البناء عليها وصولاً إلى انتخاب رئيس
أخبار لبنان
06:19
السفير المصري من عين التينة: خطوة جديدة يمكن البناء عليها وصولاً إلى انتخاب رئيس
0
أخبار لبنان
05:39
ميقاتي: مبادرة التحوّل الرقميّ احتلّت أولويّات الحكومة... وسلام: لبنان تأخّر في التحول الرقميّ
أخبار لبنان
05:39
ميقاتي: مبادرة التحوّل الرقميّ احتلّت أولويّات الحكومة... وسلام: لبنان تأخّر في التحول الرقميّ
0
آخر الأخبار
01:00
شهيد في استهداف سيارة قرب مقام النبي ساري في عدلون
آخر الأخبار
01:00
شهيد في استهداف سيارة قرب مقام النبي ساري في عدلون
0
أخبار دولية
00:40
اعتقال مؤيدين للفلسطينيين بجامعتي كونيتيكت ونيويورك
أخبار دولية
00:40
اعتقال مؤيدين للفلسطينيين بجامعتي كونيتيكت ونيويورك
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
وفاة الرهينة الغربية الأطول إحتجازًا في لبنان... من هو؟
تقارير نشرة الاخبار
14:17
وفاة الرهينة الغربية الأطول إحتجازًا في لبنان... من هو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
في اليوم العالمي لأمنا الأرض... بعض النصائح من أجل بيئة أفضل
تقارير نشرة الاخبار
14:13
في اليوم العالمي لأمنا الأرض... بعض النصائح من أجل بيئة أفضل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لقاء إردوغان-السوداني على قاعدة "الكل رابح"؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لقاء إردوغان-السوداني على قاعدة "الكل رابح"؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
منها المنطقة 55… تعرفوا إلى القواعد الأميركية في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
14:01
منها المنطقة 55… تعرفوا إلى القواعد الأميركية في سوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
14:17
وفاة الرهينة الغربية الأطول إحتجازًا في لبنان... من هو؟
تقارير نشرة الاخبار
14:17
وفاة الرهينة الغربية الأطول إحتجازًا في لبنان... من هو؟
2
تقارير نشرة الاخبار
13:22
خطف وتعذيب وصعق بالكهرباء... لن تصدقوا إجرام العصابات بين لبنان وسوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:22
خطف وتعذيب وصعق بالكهرباء... لن تصدقوا إجرام العصابات بين لبنان وسوريا
3
صحف اليوم
01:52
باسيل يقصي بوصعب رسميًا من تياره (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
01:52
باسيل يقصي بوصعب رسميًا من تياره (الشرق الأوسط)
4
فنّ
04:14
جوي سلامة بعد تعرّضها لنزيف في الرأس: لولا الرب يسوع منّي هون (فيديو)
فنّ
04:14
جوي سلامة بعد تعرّضها لنزيف في الرأس: لولا الرب يسوع منّي هون (فيديو)
5
فنّ
04:08
والدة باميلا الكيك تخطف الأنظار بجمالها وشبابها.. بدت كشابة عشرينيّة (صور)
فنّ
04:08
والدة باميلا الكيك تخطف الأنظار بجمالها وشبابها.. بدت كشابة عشرينيّة (صور)
6
اقتصاد
02:07
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين
اقتصاد
02:07
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين
7
منوعات
12:29
سجن مذيعة عربية لمدة عام... تعاطت المخدرات وبثت مقاطع "غير أخلاقية" (صور)
منوعات
12:29
سجن مذيعة عربية لمدة عام... تعاطت المخدرات وبثت مقاطع "غير أخلاقية" (صور)
8
منوعات
15:31
رجل يسبب اضطراباً على متن طائرة... ضرب المضيفات وردّ فعل طفلة يغزو الإنترنت (فيديو)
منوعات
15:31
رجل يسبب اضطراباً على متن طائرة... ضرب المضيفات وردّ فعل طفلة يغزو الإنترنت (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More