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اقتصاد

رواتب القطاع العام قبل عطلة العيد

2024-04-27 | 06:44
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رواتب القطاع العام قبل عطلة العيد
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رواتب القطاع العام قبل عطلة العيد

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ان المديريات المعنية بصرف رواتب القطاع العام كافة بما فيها المتقاعدين والاسلاك العسكرية كافة تم انجازها وستحوّل الى مصرف لبنان يوم بعد غدٍ الاثنين، وذلك ليصار الى استلامها من قبل اصحاب الحقوق فيها في مواعيدها وقبل عطلة العيد.

وأثنى الخليل على الجهد الكبير الذي بذله المديرون والعاملون على تحضيرات الرواتب، الذين عملوا حتى ساعة متأخرة من مساء امس الجمعة وطيلة اليوم السبت لانجاز الاجراءات كافة بعد ان تمكن فريق المركز الالكتروني من النجاح في تجاوز الاعطال على الانظمة الالكترونية التي ادت الى توقف العمل نهائياً في كافة المديريات على مدى اليومين المنصرمين.
 
 
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