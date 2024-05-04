شقير في احتفال عيد العمال: لا يمكن أن يتعافى المجتمع الإقتصادي بدون أن تتعافى الدولة

دعا رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير الى "صرخة وطنية لإنصاف مدينة طرابلس المظلومة، والعمل على إطلاق مشاريعها ومرافقها، وتحويلها الى مركزٍ مميزٍ للإستثمار، وهذا كفيل بخلق آلاف الوظائف لأهالي طرابلس والشمال".



وقال في الإحتفال المركزي لعيد العمال الذي أقامه اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي واتحاد نقابات الشحن والنقل والترانزيت في الرابطة الثقافية طرابلس، برعاية وزير العمل مصطفى بيرم، وبمشاركة قيادة الإتحاد العمالي برئاسة رئيسه بشارة الأسمر وحشد كبير الفعاليات النقابية والعمالية والعمال، "إنصاف العمال والمؤسسات وتلبية إحتياجاتهم، يتطلب بشكل أساسي تحمل القوى السياسية مسؤوليتها الوطنية بإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة يكون من أولوياتهم إعادة لبنان الى طريق التعافي والنهوض. لأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتعافى المجتمع الإقتصادي، عمال وأصحاب عمل، من دون أن تتعافى الدولة."



واضاف "صحيح أن ما تم القيام به، بشراكة حقيقة بين الوزير بيرم وبين الإتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية، من زيادة الأجور والتقديمات الإجتماية لأربع مرات متتالية، لا يستجيب لطموحاتنا لكنه أفضل الممكن في ظل الظروف القاسية الراهنة.

وكما في السنوات الماضية، كذلك في المرحلة المقبلة سنستمر بالتشاور مع الوزير بيرم والإتحاد العمالي للنظر في أي إمكانية لتحسين الوضع المعيشي."