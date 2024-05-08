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اقتصاد

وزارة المالية: تمديد مهلة تسديد هذه الايصالات

2024-05-08 | 05:08
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وزارة المالية: تمديد مهلة تسديد هذه الايصالات
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وزارة المالية: تمديد مهلة تسديد هذه الايصالات

أبلغت وزارة المالية المكلفين الذين سبق لهم أن حصلوا على إيصالات تحصيل صالحة لتاريخ 30/4/2024، بأنه تم تمديد مهلة تسديد هذه الإيصالات لغاية 15/5/2024 دون توجب أية غرامة أو فوائد إضافية في حال التسديد بتاريخ أقصاه 15/5/2024%.

وجاء في بيان للوزارة ما يلي:
 
"حيث أن الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في مختلف وحدات مديرية المالية العامة قد تعطلت عن العمل قسرياً إعتباراً من 25/4/2024 ولغاية 2/5/2024،
وحيث أنه تعذر على المكلفين تسديد إيصالات تحصيل كافة الضرائب والرسوم وأوامر القبض وأوامر التحصيل وإيصالات تحصيل الأقساط المطبوعة سابقاً والتي تنتهي مهلة صلاحيتها بتاريخ 30/4/2024،
وحيث أن الفترة من 3/5/2024 ولغاية 6/5/2024 هي فترة عطلة رسمية،
وحيث أنه يتوجب عدم تحميل المكلفين أية غرامات أو فوائد إضافية نتيجة توقف الأنظمة الإلكترونية عن العمل،

لذلك، تُعلم وزارة المالية المكلفين، الذين سبق لهم أن حصلوا على إيصالات تحصيل صالحة لتاريخ 30/4/2024، بأنه تم تمديد مهلة تسديد هذه الإيصالات لغاية 15/5/2024 دون توجب أية غرامة أو فوائد إضافية في حال التسديد بتاريخ أقصاه 15/5/2024%".
 
 
 
 
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