انخفاض في أسعار المحروقات

شهدت أسعار المحروقات، اليوم، انخفاضًا، إذ انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 21000 ليرة لبنانية.



كما انخفض سعر المازوت 17000 ليرة لبنانية، في حين بقي سعر قارورة الغاز مستقرًا.



وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



- بنزين 95 أوكتان: 1739.000 ليرة لبنانية.



- بنزين 98 1777.000 ليرة لبنانية.



- المازوت: 1466.000 ليرة لبنانية.



- الغاز: 889.000 ليرة لبنانية.