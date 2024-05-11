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اقتصاد

ما هي التداعيات الاقتصادية للحرب المستجدة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي؟... هذا ما أوضحه الدكتور مروان بركات

2024-05-11 | 03:47
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ما هي التداعيات الاقتصادية للحرب المستجدة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي؟... هذا ما أوضحه الدكتور مروان بركات
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ما هي التداعيات الاقتصادية للحرب المستجدة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي؟... هذا ما أوضحه الدكتور مروان بركات

في مقابلة خاصة في مقر بنك عوده، حاورت السيدة جيسي طراد قسطون الدكتور مروان بركات، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في بنك عوده، حول التداعيات الاقتصادية للحرب المستجدة على المستوى المحلي الإقليمي والعالمي. فعالجت المقابلة عدد من الاسئلة الاقتصادية والمالية والنقدية البارزة، أهمها: 

-ما هي سمات النشاط الاقتصادي في لبنان في الأشهر الأولى من العام 2024؟

-ما هي التداعيات المباشرة وغير المباشرة للاشتباكات المستجدة على الاقتصاد اللبناني؟ 

-الى أي مدى تأثرت منطقة الشرق الأوسط وشمالي افريقيا بتداعيات الحرب في غزة؟ 

-هل كان للواقع المستجد في المنطقة انعكاس على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية؟ 

الإجابة على هذه الأسئلة في المقابلة المصورة في الفيديو أدناه
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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