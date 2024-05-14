الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
24
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
24
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
3 محاضر ضبط بحق ملاحم لبيعها لحوماً هندية وبرازيلية مبردة بأسعار الطازجة
2024-05-14 | 06:10
مشاهدات عالية
شارك
0
min
3 محاضر ضبط بحق ملاحم لبيعها لحوماً هندية وبرازيلية مبردة بأسعار الطازجة
كثف مراقبو مصلحة الاقتصاد الإقليمية في محافظة الجنوب جولاتهم الرقابية في الملاحم والمطاعم في إطار حماية أمن وسلامة المستهلك الغذائي، حيث سطروا خلالها ثلاثة محاضر ضبط بحق ملاحم في البص والحوش في صور بحضور المراقب الصحي لبلدية صور، اثر كشفهم بيعها لحوماً هندية وبرازيلية مبردة بأسعار الطازجة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اقتصاد
محاضر ضبط
ملاحم
صور
لقاءات للوفد النيابي في واشنطن بمبادرة من مخزومي مع مسؤولين في صندوق النقد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
موضة وجمال
06:38
حذاء بلاستيكي جديد يثير الجدل بتصميمه وبسعره الصادم! (صور)
موضة وجمال
06:38
حذاء بلاستيكي جديد يثير الجدل بتصميمه وبسعره الصادم! (صور)
0
منوعات
05:15
بدت وكأنها ترتدي "كيس قمامة"... لن تتخيلوا ما فعلته ضيفة في أحد الأعراس! (صورة)
منوعات
05:15
بدت وكأنها ترتدي "كيس قمامة"... لن تتخيلوا ما فعلته ضيفة في أحد الأعراس! (صورة)
0
منوعات
14:55
سائح على جزيرة يثير الجدل... تجوّل في الشارع مرتدياً قطعة واحدة فقط! (صور)
منوعات
14:55
سائح على جزيرة يثير الجدل... تجوّل في الشارع مرتدياً قطعة واحدة فقط! (صور)
0
فنّ
13:15
ممثل هوليوودي في تصريحات أشعلت الإنترنت: "اخترت عدم الزواج بسبب والدتي" (صورة)
فنّ
13:15
ممثل هوليوودي في تصريحات أشعلت الإنترنت: "اخترت عدم الزواج بسبب والدتي" (صورة)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:19
لقاءات للوفد النيابي في واشنطن بمبادرة من مخزومي مع مسؤولين في صندوق النقد
أخبار لبنان
12:19
لقاءات للوفد النيابي في واشنطن بمبادرة من مخزومي مع مسؤولين في صندوق النقد
0
اقتصاد
2024-05-11
ما هي التداعيات الاقتصادية للحرب المستجدة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي؟... هذا ما أوضحه الدكتور مروان بركات
اقتصاد
2024-05-11
ما هي التداعيات الاقتصادية للحرب المستجدة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي؟... هذا ما أوضحه الدكتور مروان بركات
0
صحف اليوم
2024-05-10
حرب الجنوب تنسف آمال القطاع السياحي بصيف واعد (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2024-05-10
حرب الجنوب تنسف آمال القطاع السياحي بصيف واعد (الشرق الأوسط)
0
أخبار لبنان
2024-05-10
تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق لتحفيز قطاع تكنولوجيا المعلومات وتفعيل صناعة التجهيزات الإلكترونية
أخبار لبنان
2024-05-10
تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق لتحفيز قطاع تكنولوجيا المعلومات وتفعيل صناعة التجهيزات الإلكترونية
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار دولية
07:21
قطر: سكان غزة لم تصلهم أي مساعدات منذ التاسع من أيار
أخبار لبنان
07:19
وزير المالية تسلم من بدران تقرير ديوان المحاسبة حول أزمة فقدان الطوابع
أخبار دولية
07:18
تركيا: سنتقدم بطلب للانضمام رسميا لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
أخبار دولية
07:15
محكمة العدل الدولية ستعقد جلسات بشأن هجوم رفح هذا الاسبوع
أخبار لبنان
07:06
سلسلة لقاءات لميقاتي...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:38
بعد إطلاق النار على مدير فرع كركول الدروز في التقدمي الاشتراكي...اليكم بيان الحزب
أمن وقضاء
14:38
بعد إطلاق النار على مدير فرع كركول الدروز في التقدمي الاشتراكي...اليكم بيان الحزب
0
منوعات
2024-05-09
اكتشاف مدهش في بريطانيا... هذا ما عثر عليه رجل في حديقة منزله!
منوعات
2024-05-09
اكتشاف مدهش في بريطانيا... هذا ما عثر عليه رجل في حديقة منزله!
0
أخبار دولية
00:38
أفراد يخرجون قطار شحن عن سكته قرب فولغوغراد الروسية
أخبار دولية
00:38
أفراد يخرجون قطار شحن عن سكته قرب فولغوغراد الروسية
0
صحف اليوم
23:51
مصدر مقرب من "الثنائي الشيعي" لـ"الأنباء الكويتية": الاتصالات جارية لتأمين نجاح جلسة الاربعاء
صحف اليوم
23:51
مصدر مقرب من "الثنائي الشيعي" لـ"الأنباء الكويتية": الاتصالات جارية لتأمين نجاح جلسة الاربعاء
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في يومه العالمي.. الحمّص بجميع اشكاله وألوانه
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في يومه العالمي.. الحمّص بجميع اشكاله وألوانه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الصناعة اللبنانية في معرض للحرفيين في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الصناعة اللبنانية في معرض للحرفيين في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
التوقيع الالكتروني... خطوة أولى في طريق الـE-Government
تقارير نشرة الاخبار
13:52
التوقيع الالكتروني... خطوة أولى في طريق الـE-Government
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
خطة أمنية لبيروت الكبرى تضع حدا للتفلت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
خطة أمنية لبيروت الكبرى تضع حدا للتفلت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
نقابة المحامين تعطي اذن ملاحقة محام في قضية شبكة التيكتوكرز
تقارير نشرة الاخبار
13:46
نقابة المحامين تعطي اذن ملاحقة محام في قضية شبكة التيكتوكرز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الخلافات تتصاعد في الداخل الاسرائيلي والبعض يصفها بالعبء الكبير
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الخلافات تتصاعد في الداخل الاسرائيلي والبعض يصفها بالعبء الكبير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
وفاة شاب غرقاً في بحر جبيل يقرع جرس الإنذار: لا ترتادوا البحر أثناء العواصف!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
وفاة شاب غرقاً في بحر جبيل يقرع جرس الإنذار: لا ترتادوا البحر أثناء العواصف!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
رسائل متبادلة بين لبنان وسوريا... ما هي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
رسائل متبادلة بين لبنان وسوريا... ما هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لا قرار أوروبيا قبل تموز بشأن المليار يورو
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لا قرار أوروبيا قبل تموز بشأن المليار يورو
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:43
نصرالله: الضغط على أميركا وأوروبا في ملف النازحين السوريين يكون من خلال فتح البحر لهؤلاء والسماح لهم بالمغادرة عبر سفن جيّدة
خبر عاجل
11:43
نصرالله: الضغط على أميركا وأوروبا في ملف النازحين السوريين يكون من خلال فتح البحر لهؤلاء والسماح لهم بالمغادرة عبر سفن جيّدة
2
منوعات
16:45
اغتصاب جماعي لمراهقة في هذا البلد... والرأس المدبّر حبيبها!
منوعات
16:45
اغتصاب جماعي لمراهقة في هذا البلد... والرأس المدبّر حبيبها!
3
منوعات
16:10
لليلة الثالثة على التوالي... استمرار عاصفة شمسية "تاريخية": أضواء زرقاء وبرتقالية ووردية في السماء! (فيديو)
منوعات
16:10
لليلة الثالثة على التوالي... استمرار عاصفة شمسية "تاريخية": أضواء زرقاء وبرتقالية ووردية في السماء! (فيديو)
4
أخبار لبنان
02:07
إنخفاض بأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
02:07
إنخفاض بأسعار المحروقات...
5
أمن وقضاء
14:38
بعد إطلاق النار على مدير فرع كركول الدروز في التقدمي الاشتراكي...اليكم بيان الحزب
أمن وقضاء
14:38
بعد إطلاق النار على مدير فرع كركول الدروز في التقدمي الاشتراكي...اليكم بيان الحزب
6
صحة وتغذية
10:59
لا تدخلوا الحمام إلا في الحالات القصوى... هذا ما حذّرت منه خبيرة!
صحة وتغذية
10:59
لا تدخلوا الحمام إلا في الحالات القصوى... هذا ما حذّرت منه خبيرة!
7
أخبار لبنان
12:01
نصرالله: افتحوا البحر...
أخبار لبنان
12:01
نصرالله: افتحوا البحر...
8
حال الطقس
01:27
الحرارة الى الارتفاع التدريجي اعتباراً من هذا التاريخ...
حال الطقس
01:27
الحرارة الى الارتفاع التدريجي اعتباراً من هذا التاريخ...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More