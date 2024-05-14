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اقتصاد

3 محاضر ضبط بحق ملاحم لبيعها لحوماً هندية وبرازيلية مبردة بأسعار الطازجة

2024-05-14 | 06:10
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3 محاضر ضبط بحق ملاحم لبيعها لحوماً هندية وبرازيلية مبردة بأسعار الطازجة
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3 محاضر ضبط بحق ملاحم لبيعها لحوماً هندية وبرازيلية مبردة بأسعار الطازجة

كثف مراقبو مصلحة الاقتصاد الإقليمية في محافظة الجنوب جولاتهم الرقابية في الملاحم والمطاعم في إطار حماية أمن وسلامة المستهلك الغذائي، حيث سطروا خلالها ثلاثة محاضر ضبط بحق ملاحم في البص والحوش في صور بحضور المراقب الصحي لبلدية صور، اثر كشفهم بيعها لحوماً هندية وبرازيلية مبردة بأسعار الطازجة.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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