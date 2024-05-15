شقير اكد للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة حاجة لبنان لدعم المجتمع الدولي لمعالجة أزماته

بحث رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا في زيارة وداعية، في أخر المستجدات السياسية والاقتصادية في البلاد ومتطلبات إعادة لبنان إلى طريق التعافي والنهوض.وقد أكد شقير لفرونتسكا "ضرورة مساعدة المجتمع الدولي وخصوصاً الأمم المتحدة لبنان والوقوف الى جانبه لمعالجة أزماته المتعددة".وشدد شقير وفق بيان، على"الحاجة الماسة لانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة، يكون من أولويتهما تنفيذ الإصلاحات الشاملة، ووضع حلول سريعة للملفات الاقتصادية والاجتماعية عبر إقرار برنامج تعافي مالي واقتصادي موثوق وعادل، وإعادة هيكلة المصارف لتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني والمساعدة في إطلاق برامج للحماية الإجتماعية وكذلك بشكل أساسي معالجة ملف النزوح السوري".