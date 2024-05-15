الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
طار الوقت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
بنك مياب يرد على الأخبار الزائفة ويوضح الادعاءات الخاطئة الموجهة ضده
2024-05-15 | 13:30
مشاهدات عالية
شارك
2
min
بنك مياب يرد على الأخبار الزائفة ويوضح الادعاءات الخاطئة الموجهة ضده
بنك مياب يرد على الأخبار الزائفة ويوضح الادعاءات الخاطئة الموجهة ضده
توضيحًا لما تداولته بعض وسائل الإعلام الالكترونية بشكل مغلوط تحت عنوان "الادعاء على بنك آل حجيج بتبييض الأموال" يهم المصرف تبيان ما يلي:
١- إن المصرف يدعى بنك مياب ش.م.ل وليس بنك آل حجيج والمصرف يتقيد بكافة القوانين والأنظمة والأصول المصرفية في كافة عملياته المحلية والخارجية، وأعماله تتسم بالتنظيم والشفافية والكفاءة والشمولية والموضوعية ولا تشوبها شائبة.
٢- لقد قام أحد عملاء المصرف، نتيجة مطالبته بدين ثابت ومستحق في ذمته، بتقديم دعوى افترائية وكيدية ضد المصرف ورئيس مجلس إدارته الحالي وأشخاص آخرين بجرائم مختلفة، مستندًا إلى كلام مفبرك ومجرّد من كل دليل وإثبات.
٣- ولقد تبيّن أثناء التحقيق مع العميل بأن كافة أقواله مختلفة ومتناقضة وتفتقر إلى الجدية والمصداقية وفيها اختلاق جرائم وافتراء، الأمر الذي استدعى النائب العام إلى الادعاء على العميل في الدعوى ذاتها بجرم الافتراء المعاقب عليه في المادة 403 عقوبات.
٤- ولقد أبرز المصرف في سياق التحقيق الأولي كافة الأوراق والعقود والمستندات الحاسمة التي تثبت عدم صحة مزاعم العميل الكاذبة والهزيلة وثبوت المديونية بحقه، وأثبت بأن كلامه مجرّد افتراء وكيد ولم تحصل أي من مزاعمه لا من قريب أو بعيد.
٥- إن الادعاء المشبوه أساسا بمغالطات قانونية فادحة والذي لم يشمل رئيس مجلس الإدارة السيد علي حجيج ومدير عام المصرف الحاليين، هو ادعاء مفتقر إلى كل أساس واقعي وقانوني، والملفت والمستهجن أن النائب العام قد استند في ادعائه على أقوال العميل المضللة والافترائية، في حين ادعى بنفسه على العميل بجرم الافتراء. وهذا تصرف لا يأتلف مع مواقف النيابة العامة المألوفة في تسيير الدعوى العامة.
٦- أن تحريف الحقيقة بهذا الشكل وبهذه الطريقة، والافتراء المتعمد على المصرف، لن يمر، وسوف يتابع المصرف الدعوى أمام القضاء لجلاء الحقيقة بالكامل وبأسرع وقت، وسوف يتخذ فورا كافة الإجراءات القانونية نتيجة هذا التهجم والافتراء والتشهير قمعًا للافتراءات وصدًّا للادعاءات وحفظًا للكرامات.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
اقتصاد
الأخبار
الزائفة
ويوضح
الادعاءات
الخاطئة
الموجهة
التالي
جان بيروتي لـ"الجمهورية": السياحة الخارجية باتجاه لبنان تتعرض للاعاقة!
حاصباني لـ "نداء الوطن": صندوق النقد لم يعد يعتبر الإتفاقية الأولية مع لبنان صالحة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2024-05-13
زيارة "مضخّمة" لقائد الجيش إلى الدوحة (الأخبار)
صحف اليوم
2024-05-13
زيارة "مضخّمة" لقائد الجيش إلى الدوحة (الأخبار)
0
صحف اليوم
2024-05-13
واشنطن: لن نعدل برامج دعم الجيش (الأخبار)
صحف اليوم
2024-05-13
واشنطن: لن نعدل برامج دعم الجيش (الأخبار)
0
آخر الأخبار
2024-05-12
المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة
آخر الأخبار
2024-05-12
المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة
0
آخر الأخبار
2024-05-12
المقاومة الإسلامية: استهداف آلية عسكرية تحمل تجهيزات تجسسية وتجهيزات فنية في ثكنة هونين المسماة "راميم" بالصواريخ الموجهة
آخر الأخبار
2024-05-12
المقاومة الإسلامية: استهداف آلية عسكرية تحمل تجهيزات تجسسية وتجهيزات فنية في ثكنة هونين المسماة "راميم" بالصواريخ الموجهة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هبة المليار يورو: تعهدات على مرحلتين فماذا عن الية الصرف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هبة المليار يورو: تعهدات على مرحلتين فماذا عن الية الصرف؟
0
اقتصاد
08:58
شقير اكد للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة حاجة لبنان لدعم المجتمع الدولي لمعالجة أزماته
اقتصاد
08:58
شقير اكد للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة حاجة لبنان لدعم المجتمع الدولي لمعالجة أزماته
0
أخبار لبنان
05:56
وزير الزراعة في ورشة عمل لعرض نتائج تطوير سلسلة قيمة الحمص: ننتج 3 آلاف طن ونحتاج الى مضاعفتها
أخبار لبنان
05:56
وزير الزراعة في ورشة عمل لعرض نتائج تطوير سلسلة قيمة الحمص: ننتج 3 آلاف طن ونحتاج الى مضاعفتها
0
صحف اليوم
01:30
جان بيروتي لـ"الجمهورية": السياحة الخارجية باتجاه لبنان تتعرض للاعاقة!
صحف اليوم
01:30
جان بيروتي لـ"الجمهورية": السياحة الخارجية باتجاه لبنان تتعرض للاعاقة!
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار دولية
16:00
هنية: تعديلات إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار أدت للجمود الحالي
آخر الأخبار
15:58
وضاح الصادق لـ"حوار المرحلة": أسمي نواف سلام لرئاسة الحكومة
أخبار دولية
15:53
فرنسا تنشر الجيش لضمان أمن مرافىء ومطار كاليدونيا الجديدة بعد أعمال الشغب
أخبار دولية
15:46
العرب في البحرين...
آخر الأخبار
15:44
وضاح الصادق لـ"حوار المرحلة": برأيي الرئيس بري يريد خيارًا ثالثًا ورئيسًا للجمهورية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:41
نتنياهو: "ما من كارثة إنسانية" في رفح بعد إجلاء نحو من 500 ألف شخص منها
أخبار دولية
09:41
نتنياهو: "ما من كارثة إنسانية" في رفح بعد إجلاء نحو من 500 ألف شخص منها
0
أخبار دولية
02:12
مجلس الشيوخ الإسباني يرفض مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين ويعيده إلى مجلس النواب
أخبار دولية
02:12
مجلس الشيوخ الإسباني يرفض مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين ويعيده إلى مجلس النواب
0
أخبار دولية
08:45
بوتين يحيي تقدم القوات الروسية "على كل الجبهات" في أوكرانيا
أخبار دولية
08:45
بوتين يحيي تقدم القوات الروسية "على كل الجبهات" في أوكرانيا
0
فنّ
05:34
حملة تعاطف واسعة معه... هل أصيب لطفي لبيب بشللٍ نصفي؟
فنّ
05:34
حملة تعاطف واسعة معه... هل أصيب لطفي لبيب بشللٍ نصفي؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:46
العرب في البحرين...
أخبار دولية
15:46
العرب في البحرين...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
عيتاني: بيروت تعيش لحظات مشابهة بتلك التي سادت عام ١٩٧٥ واستمرت لتنتج الحرب الأهلية
تقارير نشرة الاخبار
14:00
عيتاني: بيروت تعيش لحظات مشابهة بتلك التي سادت عام ١٩٧٥ واستمرت لتنتج الحرب الأهلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جديد قضية توقيف عراقيين في مطار بيروت... التزوير حصل في العراق
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جديد قضية توقيف عراقيين في مطار بيروت... التزوير حصل في العراق
0
أخبار دولية
13:42
الطلب العالمي على الغاز إلى ارتفاع رغم خطط التحول نحو الطاقة النظيفة
أخبار دولية
13:42
الطلب العالمي على الغاز إلى ارتفاع رغم خطط التحول نحو الطاقة النظيفة
0
أخبار دولية
13:40
تطورات أمنية في الأردن…
أخبار دولية
13:40
تطورات أمنية في الأردن…
0
أخبار دولية
13:31
في ذكرى النكبة... الفلسطينيون في نكبة جديدة!
أخبار دولية
13:31
في ذكرى النكبة... الفلسطينيون في نكبة جديدة!
0
أخبار دولية
13:20
التوسع في إجتياح رفح يبقى على طاولة نتنياهو: العملية ستستغرق أسابيع
أخبار دولية
13:20
التوسع في إجتياح رفح يبقى على طاولة نتنياهو: العملية ستستغرق أسابيع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
نتائج بروكسيل غير مشجعة والداتا معلقة
تقارير نشرة الاخبار
13:15
نتائج بروكسيل غير مشجعة والداتا معلقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هبة المليار يورو: تعهدات على مرحلتين فماذا عن الية الصرف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هبة المليار يورو: تعهدات على مرحلتين فماذا عن الية الصرف؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:23
اليكم التوصيات بعد الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة الهبة الأوروبية وملف النزوح السوري..
أخبار لبنان
08:23
اليكم التوصيات بعد الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة الهبة الأوروبية وملف النزوح السوري..
2
آخر الأخبار
16:46
مصدران أمنيان لـ"رويترز": مقتل قيادي في حزب الله في ضربة جوية إسرائيلية على سيارة في صور بجنوب لبنان
آخر الأخبار
16:46
مصدران أمنيان لـ"رويترز": مقتل قيادي في حزب الله في ضربة جوية إسرائيلية على سيارة في صور بجنوب لبنان
3
فنّ
04:36
لم ترتدِ فستاناً على السجادة الحمراء.. نادين لبكي بإطلالة آسرة ومختلفة في مهرجان "كان" (صور)
فنّ
04:36
لم ترتدِ فستاناً على السجادة الحمراء.. نادين لبكي بإطلالة آسرة ومختلفة في مهرجان "كان" (صور)
4
فنّ
10:21
فارس كرم يعلنها: "عرسي الجديد"! (فيديو)
فنّ
10:21
فارس كرم يعلنها: "عرسي الجديد"! (فيديو)
5
منوعات
06:15
"ستبقى عالقة في ذهني لسنوات"... أخبرت صديقها أنها حامل فترك لها رسالة لا تُصدق!
منوعات
06:15
"ستبقى عالقة في ذهني لسنوات"... أخبرت صديقها أنها حامل فترك لها رسالة لا تُصدق!
6
حال الطقس
01:13
الطقس مستقر... استعدوا لحرارة "ثلاثينية"
حال الطقس
01:13
الطقس مستقر... استعدوا لحرارة "ثلاثينية"
7
فنّ
07:31
"أحارب المرض الخبيث"... نجمة اراب ايدول تعلن إصابتها بالسرطان
فنّ
07:31
"أحارب المرض الخبيث"... نجمة اراب ايدول تعلن إصابتها بالسرطان
8
صحف اليوم
01:23
بعد حادثة كركول الدروز... وكيل داخلية "الاشتراكي" في بيروت لـ"الأنباء الكويتية": ننتظر نتائج التحقيق
صحف اليوم
01:23
بعد حادثة كركول الدروز... وكيل داخلية "الاشتراكي" في بيروت لـ"الأنباء الكويتية": ننتظر نتائج التحقيق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More