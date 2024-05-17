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اقتصاد

إنخفاض إضافي بأسعار المحروقات...

2024-05-17 | 02:14
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إنخفاض إضافي بأسعار المحروقات...
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إنخفاض إضافي بأسعار المحروقات...

إنخفض سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 23000 ليرة لبنانية، كما انخفض سعر المازوت 12000 ليرة لبنانية، بينما بقي سعر الغاز مستقرا. 

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- بنزين 95 أوكتان: 1704.000 ليرة لبنانية.

- بنزين 98 أوكتان: 1742.000 ليرة لبنانية.

- المازوت: 1451.000 ليرة لبنانية.

- الغاز: 863.000 ليرة لبنانية.
 
 
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