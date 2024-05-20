كركي يكلّف مكتب عاليه بمهام قبض اشتراكات الفئات الخاصة

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، أنه تسهيلاً لشؤون المضمونين وحسن سير العمل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وضمن السياق المعتمد من قبل المدير العام محمد كركي باتّخاذ القرارات والإجراءات كافة التي من شأنها تخفيف العناء عن كاهلهكم، وخصوصا تلك المتعلّقة بتكبيدهم أعباء ماديّة إضافية من نقل وانتقال، أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي قراراً قضى بموجبه تكليف مكتب عاليه قبض اشتراكات الفئات الخاصّة (مختارين، أطبّاء، مضمونين اختياريين ومتقاعدين) وذلك اعتباراً من 3/6/2024، طالباً إلى جميع المسؤولين المعنيين في الصندوق اتخاذ القرارات الإدارية والتقنيّة اللازمة كافة لتنفيذ هذا القرار، وخصوصا لناحية تعديل برامج المكننة. ويأتي هذا القرار عطفاً على قرارات مثيلة شملت كلّ من مكتب بتغرين وتبنين وجزّين والبترون وحلبا للقيام بالمهمّة عينها.



وجدّد المدير العام تأكيده أنّه سوف يقوم بكلّ ما يلزم من خطوات تطويريّة من أجل إعادة انتظام العمل في الصندوق وتقديم أفضل الخدمات لثلث الشعب اللبناني.