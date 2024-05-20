"الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهربة ومزورة في حارة حريك

تمكن جهاز مكافحة التهريب في إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" من ضبط كميات كبيرة من المصنوعات التبغية المهربة والمعسل المهرب بنتيجة عملية دهم في حارة حريك، في إطار جهود "الريجي" المتواصلة في هذا المجال.



كذلك، ضبطت "الريجي" مركبة "فان" مخصصة لتوزيع المطبوعات للمعسل المزور في منطقة سانت تريز.



وسطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.