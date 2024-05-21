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اقتصاد

الاحصاء المركزي: ارتفاع أسعار الاستهلاك 1,74% في نيسان

2024-05-21 | 06:55
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الاحصاء المركزي: ارتفاع أسعار الاستهلاك 1,74% في نيسان
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الاحصاء المركزي: ارتفاع أسعار الاستهلاك 1,74% في نيسان

أعلنت إدارة  الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر نيسان 2024  سجل ارتفاعا وقدره  1,74% بالنسبة لشهر آذار 2024، مع العلم أن التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك عن نيسان 2024 بلغ  59,67%، بالنسبة لشهر نيسان من العام 2023.

أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر نيسان على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:
 
- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,49%
- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,56%
- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره   2,57%
- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 1,11%
- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره  2,47%
- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره  1,55%.
 
وذكرت ادارة الاحصاء أنه يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بها على: www.cas.gov.lb.
 
 
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