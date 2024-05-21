الاحصاء المركزي: ارتفاع أسعار الاستهلاك 1,74% في نيسان

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر نيسان 2024 سجل ارتفاعا وقدره 1,74% بالنسبة لشهر آذار 2024، مع العلم أن التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك عن نيسان 2024 بلغ 59,67%، بالنسبة لشهر نيسان من العام 2023.



أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر نيسان على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:



- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,49%

- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,56%

- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 2,57%

- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 1,11%

- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 2,47%

- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 1,55%.



وذكرت ادارة الاحصاء أنه يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بها على: www.cas.gov.lb.