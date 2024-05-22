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اقتصاد
عدوان إجتمع مع وفد "النقد الدولي": أي اتفاق مع "الصندوق" لا يمكن أن يحصل الا اذا وضعنا حلا واضحا لموضوع الودائع
2024-05-22 | 06:08
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عدوان إجتمع مع وفد "النقد الدولي": أي اتفاق مع "الصندوق" لا يمكن أن يحصل الا اذا وضعنا حلا واضحا لموضوع الودائع
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عدوان إجتمع مع وفد "النقد الدولي": أي اتفاق مع "الصندوق" لا يمكن أن يحصل الا اذا وضعنا حلا واضحا لموضوع الودائع
اجتمع رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان صباح اليوم، في مجلس النواب مع وفد صندوق النقد الدولي.
وأشار عدوان بعد الاجتماع، الى أن الاجتماع تناول الاتفاق مع "الصندوق" الذي يعمل عليه مع لبنان، قائلا: "نحن كنا واضحين أن أي إتفاق سيحصل مع صندوق النقد لا يمكن ان يحصل الا اذا وضعنا حلا واضحا وشفافا ومواقف معروفة لموضوع الودائع والمودعين، وبالتالي هذا هو المنطلق الذي دار حوله الاجتماع، لانه اذا ذهبنا الى أي حل لا يعالج هذه النقطة لا يمكن ان يعمل وخارطة الطريق واضحة، يجب ان تتحدد الالتزمات والمسؤوليات لجهة الدولة والمصارف والمصرف المركزي وكيفية إبقاء الديون والالتزامات".
وأشار الى انه "اذا حددنا بوضوح خارطة الطريق هذه، في رأيي، نستطيع في أسرع وقت، ان نتوصل الى إتفاق. لا أحد يريد ان يبيع أصول الدولة، ولكن ليس هناك ما يمكن أن يدخل جباية للدولة مثل المرفأ، أملاك الدولة، الجمارك والاملاك البحرية والحدود، اذ ان الدولة غير موجودة".
وقال: "مع وجود كل ذلك، هناك من يشير الى شطب الودائع. ونحن قدمنا الخطة واذا اتبعنا خارطة الطريق واذا اردنا بناء دولة ونحاسب على الهدر والسرقة، فلا مشكلة ان نعود لبناء إقتصاد سليم ونظام مصرفي سليم، ونرد للناس حقوقها. والثقة لا يمكن ان تعود الا اذا عرف المودعون ان ودائعهم ستعود. والثقة تبدأ بثقة المودعين التي لن تذهب أموالهم واتفقنا ان نستكمل التواصل مع صندوق النقد الدولي والاتفاق سيكون على هذه الاساس والحكومة تقوم بلقاءات مع المصارف وأبلغ كل الفرقاء أن يلتزموا بهذا المسار".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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صندوق النقد الدولي
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