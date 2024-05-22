وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ٧.٣٤٢.٠٠٠ ل.ل

حددت وزارة الصناعة في بيان، سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين وثلاثماية واثنين وأربعين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الأربعاء ٢٢/٥/٢٠٢٤ ولغاية الأربعاء ٢٩/٥/٢٠٢٤ ضمناً.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن السعر المذكور أعلاه لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة.



وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.