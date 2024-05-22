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اقتصاد

حبيب زار السفير السعودي: البخاري أثنى على مشاريع مصرف الإسكان

2024-05-22 | 10:27
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حبيب زار السفير السعودي: البخاري أثنى على مشاريع مصرف الإسكان
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حبيب زار السفير السعودي: البخاري أثنى على مشاريع مصرف الإسكان

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري في منزله في اليرزة، وعرض معه أوضاع مصرف الإسكان ونشاطاته ومشاريعه المستقبلية. 

ووصف حبيب الاجتماع بـ"الممتاز". وقال: "لقد أثنى السفير البخاري خلال اللقاء على مشاريع مصرف الإسكان، مبدياً اهتمامه بنشاط المصرف وخطته المستقبلية الهادفة إلى تأمين استمرارية القروض للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط". 

وشكر حبيب المملكة العربية السعودية لدعمها الدائم للبنان وشعبه، ووقوفها إلى جانبه في أحلك الظروف.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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