مذكرة تفاهم بين غرفة بيروت وجبل لبنان وESA وRDCL وLFA

جرى اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان - المركز اللبناني للتحكيم والوساطة، والمعهد العالي للأعمال (ESA) وتجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) والجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز (LFA).

وتقضي المذكرة بإطلاق شهادة "أصبح وسيطًا"، عبر الخضوع لبرنامج تدريبي باللغة الفرنسية في المعهد العالي للأعمال وفي غرفة الوساطة والتحكيم في باريس (CMAP)، على أن يحصل المشاركون وبعد إتمام البرنامج والنجاح في التقييمات، على شهادة موقعة من المعهد العالي للأعمال ومن غرفة الوساطة والتحكيم في باريس.