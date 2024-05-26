رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين للـ LBCI: صندوق النقد يطالب أقلّه البدء بتعديلات بسيطة كسرية المصارف... وبحاجة لحل سياسي

كشف رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران أن خلال الاجتماعات لمسنا استعداد صندوق النقد الدولي خفض الطلبات، بالرغم من أن المطلوب من لبنان اصلاحات كاملة، لكن على الأقل فليبدأ بقسم منها، فهناك امور بحاجة لتعديلات بسيطة مثلاً في قانون سرية المصارف، وبعضها يحتاج فقط لتعديل لغوي مؤثر كرفع السرية المصرفية على حسابات مشبوهة، إلا أن هناك تخوف من استخدام رفع السرية المصرفية للابتزازات.



واضاف خلال برنامج " نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI أن لدى صندوق النقد الكثير من التفاصيل عن لبنان، بحيث أشار الى أن زحمة المطاعم خلال المناسبات غير كافية، وسط غياب البنية التحتية وانترنت سريع وكهرباء وامور اساسية وعلامات استفهام على الجمارك والنافعة وغيرها، وبالتالي، يجب الشروع بمرحلة الحلول لأن من الامور التي لاحظها وفد صندوق النقد ان الادارات التي تأتي بالايرادات للدولة مقفلة.



وشدد على وجوب الحل السياسي وتعديل قانون الانتخاب الذي أتى بمجلس نواب متفتت ومصارحة المودعين إذ من الضروري اجتراح الحلول لأزمة الودائع حتى لو كانت موجعة.