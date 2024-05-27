الخليل والملا بحثا في تعزيز مسار المشاريع الممولة من البنك في لبنان

ناقش وزير المال يوسف الخليل مع المدير التنفيذي في البنك الدولي والممثل لعشر دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبد العزيز الملا، مسار المشاريع الممولة من البنك في لبنان، إضافة إلى الخطوط العريضة للخطة المستقبلية للبنك في لبنان والتي تمتد على مدى سنتين والقطاعات التي سيتم تمويل مشاريع فيها على أن تناقش هذه الخطة مع رئيس الحكومة أيضا.



وتطرق النقاش إلى القرض المخصص من البنك الدولي وجزء منه هبة لوزارة المال والذي ستناقشه الحكومة غدا ويهدف إلى استعادة قدرة وزارة المال في الـIT والخبرات الوظيفية لتمكينها من تكوين داتا تساهم في تعزيز التعاون مع شركائها المحليين والدوليين.



وأشار الخليل إلى أن وزارة المال تمكنت ورغم الأزمة بالتعاون مع مصرف لبنان من تحقيق استقرار مالي وتعزيز الإحتياطي وتأمين فائض في حسابات الخزينة، وأن الوزارة في صدد إعداد مشروع موازنة جديد للعام المقبل يتضمن إجراءات إصلاحية.

