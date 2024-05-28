ميقاتي استقبل المدير التنفيذي في البنك الدولي وكريدية

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السراي الحكومي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، المدير التنفيذي في البنك الدولي عبد العزيز الملا.



كما حضر مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.



وتم خلال الاجتماع البحث في مشاريع البنك الدولي في لبنان للسنوات المقبلة والتي تتعلق بالكهرباء وبالطاقة المتجددة ومشاريع المياه والصرف الصحي، ورقمنة الاقتصاد ومكننة الدولة. وهذه المشاريع تساهم في النمو الاقتصادي وتعتبر من المشاريع الاستثمارية.



كما استقبل الرئيس ميقاتي المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية.