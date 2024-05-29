وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ 7 ملايين و342 ألف ليرة

أصدرت وزارة الصناعة بياناً اليوم، حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين وثلاثماية واثنين وأربعين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الأربعاء ٢٩/٥/٢٠٢٤ ولغاية الأربعاء ٥/٦/٢٠٢٤ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".



ستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.