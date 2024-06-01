سفينة الحاويات الضخمة CMA CGM CENDRILLON رست في مرفأ طرابلس

أعلنت وزارة الاشغال العامة والنقل أن مرفأ طرابلس يواصل استقباله للسفن التجارية الكبيرة والضخمة، "وذلك باعتباره وجهة ومحطة للثقة على صعيد التجارة العالمية والإقليمية والمحلية"، حيث رست على رصيفه ظهر اليوم السبت، سفينة الحاويات الضخمة CMA CGM cendrillon البالغ طولها ٣٣٤ متراً وعرضها ٤٢ متراً، وهي تحمل على متنها ٣٠٠٠ حاوية، منها -وللمرة الأولى- ٧٠٠ حاوية مخصصة للسوق المحلية كدفعة واحدة، إضافة إلى ٢٣٠٠ حاوية ما بين تنزيل وتحميل ومسافنة، علماً بأنها المرة الثالثة التي يستقبل فيها المرفأ، سفينة تجارية من هذا الحجم الضخم.



وأكدت الوزارة في بيان أن مسار التفعيل الذي كانت قد أطلقته في المرافئ اللبنانية كافة، ومن بينها مرفأ طرابلس، هو نهج مستمر ومتواصل ضمن رؤيتها القائمة على أن نهضة لبنان من نهضة مرافقه العامة.