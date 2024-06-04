وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ 7.342.000 ليرة

أصدرت وزارة الصناعة بياناً اليوم حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين وثلاثماية واثنين وأربعون الف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلاثاء 4/6/2024 ولغاية الثلاثاء 11/6/٢٠٢٤ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".

ستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.