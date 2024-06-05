الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

الشامي: نحن بحاجة للعمل على الاصلاحات الاقتصادية في أسرع ما يمكن لأنها في مصلحة كل مواطن

2024-06-05 | 11:19
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الشامي: نحن بحاجة للعمل على الاصلاحات الاقتصادية في أسرع ما يمكن لأنها في مصلحة كل مواطن
5min
الشامي: نحن بحاجة للعمل على الاصلاحات الاقتصادية في أسرع ما يمكن لأنها في مصلحة كل مواطن

أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز النمو في القطاع الخاص اللبناني، برنامجا جديدا بقيمة 12.5 مليون يورو، يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين الممارسات الخاصة بكفاءة الموارد وتطوير معايير الاقتصاد الدائري. 

وحضر اللقاء نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مديرة التنسيق لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أليساندرا فييزر، المديرة الإدارية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكي هارمغارت، ممثلو شركات صغيرة ومتوسطة ومهتمون.

الشامي

بداية، قال نائب رئيس الحكومة: "لبنان لم يشهد منذ العام 2019 راحة أبدا بل عاش سلسلة من الازمات الاقتصادية وسط جائحة كوفيد 19، وعانينا من الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت في آب 2020 ما ادى الى فقدان ارواح كثيرة وشبه تدمير للمدينة ولآلاف الشقق السكنية، عدا عن الازمة التي نشهدها حاليا في جنوب البلاد والأضرار في الارواح البشرية والبنى التحتية. هناك 100 ألف نسمة من اللبنانيين خرجوا من منازلهم في الجنوب ليضافوا الى اكثر من مليوني لاجئ سوري يعيشون في لبنان، وهذا يؤثر بشكل كبير جدا على الاقتصاد وهو وضع صعب جدا، وفي الوقت نفسه لا نحصل على المساعدة المطلوبة من الأسرة الدولية وهذه المساعدة نحن بأمس الحاجة اليها".

وأضاف: "ان برنامج إعادة الهيكلة مع صندوق النقد الدولي كان اساسيا عندما قمنا بها بعد نقاشات شاقة وتوصلنا الى اتفاق مع الصندوق وشهدنا تقدما، لكن لسوء الحظ، حتى الان لم نتمكن من سلوك الطريق برمته حتى نتوصل الى الاتفاق النهائي، ويجب ان اعترف بأن القرار الذي يجب ان نتخذه صعب جدا لا سيما في ظل تعقيدات الوضع الامني الذي نعيشه، فهذه الكأس المرة لا يريد ان يتناولها احد لا سيما من السياسيين".

ورأى أننا أمام حائط مسدود سياسيا، فمنصب الرئاسة شاغر منذ حوالى 20 شهرا، قائلا: "نحن في اطار حكومة تصريف للاعمال في كل مرة علينا ان نعرف ما نقوم به أهو دستوري ام لا. وعلى الرغم من هذه التحديات التي نواجهها، نحن بحاجة للعمل على الاصلاحات الاقتصادية في أسرع ما يمكن لانها في مصلحة كل مواطن، وكلما أطلنا في أمد الازمة زادت الصعوبات وزادت معاناة الشعب اللبناني".

وقال: "أما في ما يتعلق بالعلاقة بين البنك الأوروبي ولبنان، فتعرفون ان هذا البنك قام مؤخرا بدراسة تشخيصية تهدف الى تعزيز الاطار القانوني والحوكمة في البلاد. وأعمل بشكل وثيق مع السيد خليل وفريقه، على وضع اللمسات الاخيرة على هذا البرنامج، ونأمل ان نصل الى خواتيمه في القريب العاجل مع الفاو ومع البنك الاوروبي من اجل توفير المشورة في ما يتعلق بالامور المرتبطة بالامن الغذائي. وحاليا نركز على كيفية عمل البنك مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ضمن برنامج يهدف الى تمكين هذه المؤسسات من خلال بناء القدرات والمشورة والمنحة، وتعطى الاولوية للمؤسسات العاملة في المجال الصناعي ومجالي الاغذية. هذا البرنامج يسد ثغرة كبيرة منذ العام 2018، فقد دعم حوالى 200 مؤسسة بفضل البنك والاتحاد الاوروبي وقد أطلق برنامج الابتكار مع الاكاديميين ومراكز البحوث".

وأضاف: "أما اليوم فهذا البرنامج ساعد اكثر من 60 مؤسسة في المشاريع الخاصة بالبحوث والتطوير، ويحاول ان يوفر المساعدة للقطاعين العام والخاص. نحن نثمن ونقدر هذا العمل لكن نمط الالتزام تباطأ منذ بداية الازمة عام 2019 والبنك الاوروبي حذر جدا من التعاطي مع لبنان، وانا أتفهم ذلك لكن أحث ادارة البنك على أن تجد طرقا وسبلا مبتكرة من اجل الخروج من هذه الازمة من خلال مساعدة الحكومة والقطاع الخاص وكل المشاريع القابلة للحياة، وعدد منها قيد الدرس حاليا ونعرف ان خروج لبنان من الازمة يتطلب وقتا لكن في هذه الاثناء نعول على البنك وأصدقاء لبنان كافة من أجل ايجاد الافكار المبدعة".

هارمغارت

من جهتها، قالت المديرة الإدارية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن مسرورون للتعاون مرة أخرى مع الاتحاد الأوروبي، لدعم الشركات اللبنانية الصغيرة التي تشكّل العمود الفقري للاقتصاد. لقد أثبتت هذه المؤسسات مرونتها في مواجهة التحديات ويرتكز دورنا على تعزيز ممارساتها الخاصة بالاستدامة وقدرتها على النموّ من خلال هذا البرنامج الجديد".

فييزر

بدورها، قالت مديرة التنسيق لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان: "يلتزم الاتحاد الأوروبي بتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها في اعتماد وتنمية ممارسات خاصة بكفاءة الموارد، كما يأمل في المقابل بأن تمدّ البلد بالقيمة المضافة التي هو بأمسّ الحاجة إليها، فتعمل على تعزيز الاقتصاد المحلّي، وتساهم بالتالي في تعافي لبنان الاقتصادي".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

اقتصاد

سعادة الشامي

البنك الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

الاصلاحات الاقتصادية

LBCI التالي
الهيئات الإقتصادية تطالب لجنة المال بإقرار فوري لقانون إعادة تقييم المخزون ولأصول الثابتة
وزارة الصناعة حددت سعر طن الترابة السوداء بـ 7.342.000 ليرة لبنانية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الاتحاد الأوروبي يخوض الانتخابات الأشرس في تاريخه!

LBCI
أخبار لبنان
10:10

ميقاتي بحث وسكيناس في استكمال التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي

LBCI
آخر الأخبار
15:31

الاتحاد الأوروبي: نشعر بقلق إزاء تصاعد التوتر والدمار وتشريد المدنيين على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
2024-06-04

الفاتيكان يحض الناخبين في دول الاتحاد الأوروبي على "تذكر جذورهم المهاجرة"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
08:51

الهيئات الإقتصادية تطالب لجنة المال بإقرار فوري لقانون إعادة تقييم المخزون ولأصول الثابتة

LBCI
اقتصاد
15:26

وزارة الصناعة حددت سعر طن الترابة السوداء بـ 7.342.000 ليرة لبنانية

LBCI
اقتصاد
2024-06-04

وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ 7.342.000 ليرة

LBCI
اقتصاد
2024-06-03

كركي: 521 مليار ل.ل للمستشفيات بدل علاج مرضى غسيل الكلى منذ مطلع العام

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
أخبار لبنان
14:27

مكتب وزير الداخلية يُوضح: لم يرد اطلاقا على لسان الوزير أن مهاجم السفارة الاميركية نقل متفجرات

LBCI
أخبار دولية
14:27

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تصف قرار وكالة الطاقة الذرية ضد طهران "بالمتسرع"

LBCI
منوعات
14:26

طبيبة نفسية تكتشف خيانة زوجها لها عن طريق الصدفة... هوية عشيقته صدمت الجميع!

LBCI
أخبار لبنان
14:23

انتخاب لبنان عضوا بالمجلس التنفيذي لـ"منظمة الصحة العالمية"

LBCI
أخبار دولية
14:09

الأمم المتحدة: انعدام الأمن الغذائي في مالي وصل إلى مستويات "مثيرة للقلق"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
13:38

منها الحمضيات والحبوب...أطعمة تؤثر على فعالية بعض الأدوية بشكل سلبي: تجنبوها الآن!

LBCI
موضة وجمال
15:35

قررت التوقف عن صبغ شعرها لمدة عام... والنتيجة مذهلة! (صورة)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-04

الشمال الإسرائيلي يدخل مرحلة تصعيدية

LBCI
منوعات
2024-06-04

بعد علاقة رومنسية دامت لعامين وأكثر... رجل يكتشف صلة قرابة صادمة تربطه بحبيبته!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الاتحاد الأوروبي يخوض الانتخابات الأشرس في تاريخه!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

فرصة أخيرة لمنتخب لبنان لكرة القدم للتأهل الى الدور الثاني من التصفيات المؤهلة الى كأس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بعد إنقطاع لـ5 سنوات... مهرجان أعياد بيروت يعود بقوة هذا الصيف!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

زيارة قائد الجيش لواشنطن تحت عنوان استمرار المساعدات للجيش

LBCI
أخبار لبنان
13:19

اللقاء الديمقراطي بين "تجدد" و"الإعتدال".. وملف الرئاسة رابعهم

LBCI
أخبار دولية
13:17

رحلة الطفل آدم من غزة إلى بيروت…

LBCI
أخبار دولية
13:06

الجبهة الاسرائيلية الشمالية أمام ضبابية

LBCI
أخبار لبنان
13:03

مداهمات وتوقيفات في البقاع بعد الهجوم على السفارة الأميركية

LBCI
أخبار لبنان
13:00

هجوم مسلح على السفارة الاميركية بتوقيع سوري داعشي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:35

جرح أحد حراس السفارة الاميركية ومقتل أحد مطلقي النار وتوقيف آخر أُصيب بجروح فيما البحث جار عن مسلح ثالث

LBCI
امن وقضاء
02:25

بيان للجيش اللبناني بشأن إطلاق النار على السفارة الاميركية

LBCI
أمن وقضاء
02:42

إطلاق نار على السفارة الاميركية في لبنان (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
07:44

توقيف الشيخ مالك جحة للاشتباه بتورطه بحادثة إطلاق النار على السفارة الاميركية...اليكم كامل التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
01:54

سماع إطلاق نار استمر لنصف ساعة تقريبا في محيط السفارة الاميركية في عوكر

LBCI
آخر الأخبار
02:31

معلومات للـLBCI: مطلق النار مصاب وكذلك أحد حراس السفارة والجيش ضرب طوقًا أمنيًا في محيط السفارة ويمشط المنطقة بحثًا عن مشتبه بهم آخرين بعملية إطلاق النار

LBCI
فنّ
04:21

"هل نقول إسم العريس؟".. مصطفى الآغا: دانييلا رحمة ستتزوّج بعد قليل (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
02:42

السفارة الأميركية عن إطلاق النار في محيطها: التحقيقات جارية ونحن على اتصال مع الجهات المعنية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More