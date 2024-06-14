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اقتصاد
انخفاض في أسعار المحروقات...
2024-06-14 | 02:06
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انخفاض في أسعار المحروقات...
انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 15 ألف ليرة لبنانية والبنزين 98 أوكتان 14 ألف ليرة لبنانية والمازوت ألفي ليرة، فيما بقي سعر الغاز مستقراً.
وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
- بنزين 95 أوكتان: 1590.000 ليرة لبنانية.
- بنزين 98 أوكتان: 1630.000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1421.000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 813.000 ليرة لبنانية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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