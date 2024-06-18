"إنفيديا" تصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم في البورصة



تفوقت "إنفيديا" على شركات التكنولوجيا الأخرى الثلاثاء لتصبح الشركة الأكثر قيمة في التداول العام في العالم في أحدث علامة على قوة قطاع الذكاء الاصطناعي.



وقفز سهم شركة الرقائق التي شهدت صعودا هائلا مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية وسط فورة الذكاء الاصطناعي التوليدي، بنسبة 3,4 بالمئة قرب الساعة 17,25 بتوقيت غرينتش، ما منحها قيمة سوقية تبلغ نحو 3,3 تريليون دولار، متقدمة قليلا على "مايكروسوفت" و"آبل".