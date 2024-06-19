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اقتصاد

محاضر ضبط لمصلحة الاقتصاد في الجنوب بحق عدد من المخالفين

2024-06-19 | 07:20
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محاضر ضبط لمصلحة الاقتصاد في الجنوب بحق عدد من المخالفين
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محاضر ضبط لمصلحة الاقتصاد في الجنوب بحق عدد من المخالفين

جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب وحرروا ثلاثة محاضر ضبط بحق معامل ومحال البوظة والعصائر، حيث تم سحب ١٢ عينة للتحليل الجرثومي وبعد صدور النتائج تبين وجود ثلاث عينات غير مطابقة لناحية وجود بكتيريا total coliform - total viable count- staphyloccocus، وعليه نظم محاضر ضبط بحق المخالفين وطلب منهم توقيف العمل بالاصناف الغير مطابقة ومباشرة تصحيح الخلل خاصة لجهة صيانة فلاتر المياه وغسل وتعقيم الفواكه وفقا للاصول ليصار الى اعادة سحب عينات جديدة وذلك تحت اشراف رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب المهندسة ميساء حدرج.

وفي سياق آخر، نظم محضر ضبط بحق صاحب مولد في الصالحية بسبب تقاضي سعر الكيلوط اعلى من السعر الرسمي مع اعطاء ايصالات وهمية للمشتركين.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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