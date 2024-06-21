#بيان حول تحويل المساعدات ضمن "برنامج أمان" و"البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً":

على مدى 3 أيام، سيتمّ تحويل الرسائل لجميع المستفيدين من برنامج أمان إبتداءً من الثلاثاء 25 حزيران، أي بتاريخ 25، 26 و 27 حزيران. كما سيتمّ تحميل البطاقات الألكترونية للمستفيدين من البرنامج… — Hector Hajjar (@HectorHajjar) June 21, 2024

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية انه على مدى 3 أيام، سيتمّ تحويل الرسائل لجميع المستفيدين من برنامج أمان إبتداءً من الثلاثاء 25 حزيران، أي بتاريخ 25، 26 و 27 حزيران. كما سيتمّ تحميل البطاقات الألكترونية للمستفيدين من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً بين 24 و 28 حزيران.أما إذا كان لدى المستفيدين من "برنامج أمان" أي شكوى أو مشكلة، يمكن التواصل حصراً عبر صفحة الفايسبوك الرسمية الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية عبر هذا الرابط:إذ إن الخط الساخن ١٧٤٧ خارج عن الخدمة حالياً، وليس هناك من امكانية للمراجعة وحلّ المشاكل إلا عبر الرابط المذكور.