#بيان حول تحويل المساعدات ضمن "برنامج أمان" و"البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً":
على مدى 3 أيام، سيتمّ تحويل الرسائل لجميع المستفيدين من برنامج أمان إبتداءً من الثلاثاء 25 حزيران، أي بتاريخ 25، 26 و 27 حزيران. كما سيتمّ تحميل البطاقات الألكترونية للمستفيدين من البرنامج…
— Hector Hajjar (@HectorHajjar) June 21, 2024
#بيان حول تحويل المساعدات ضمن "برنامج أمان" و"البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً":
على مدى 3 أيام، سيتمّ تحويل الرسائل لجميع المستفيدين من برنامج أمان إبتداءً من الثلاثاء 25 حزيران، أي بتاريخ 25، 26 و 27 حزيران. كما سيتمّ تحميل البطاقات الألكترونية للمستفيدين من البرنامج…