جولة لفرق الإقتصاد جنوبًا وسحب عينات من منتجات للتثبت من خلوها الغلوتين المضرة بمرضى السيلياك

جالت فرق من مكتب مصلحة الاقتصاد جنوبًا في مناطق انتاج المنتجات الخالية من الغلوتين في جميع اقضية محافظة لبنان الجنوبي، وذلك اثر ورود شكاوى الى وزارة الاقتصاد من مرضى السيلياك مفادها ان بعض المرضى تتأذى من تناول بعض المنتجات والتي تدعي خلوها من مادة الغلوتين، وحيث ان وجود هذه المادة يسبب مخاطر كبيرة عليهم، تم بنتيجتها سحب عينات منها لارسالها الى المختبر للتثبت من خلوها من مادة الغلوتين ليبنى على الشيء مقتضاه.