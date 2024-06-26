مراقبو الإقتصاد سطروا 3 محاضر ضبط بحق مخالفين في القصيبة والنبطية

جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة- مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، بحضور ومتابعة رئيس المصلحة محمد بيطار وبمؤازرة من عناصر جهاز أمن الدولة المديرية الإقليمية في النبطية في المؤسسات التجارية ومحال اللحوم والخضر والفاكهة ومحطات المحروقات ومعامل تكرير وبيع المياه في نطاق أحياء مدينة النبطية وبلدات جباع وحاروف وعدشيت والقصيبة وكفرصير وقاقعية الجسر وبلدة برج الملوك والخيام قضاء مرجعيون.



وسطروا محضري ضبط بحق صاحب معمل بيع مياه لسوء النظافة في بلدة القصيبة، ومحضرا أخر بحق صاحب باتيسري في النبطية لسلامة الغذاء وتمّ سحب5 عينات مياه لفحصها في المختبر المعتمد للتأكد من سلامتها.



كما تم توجيه إنذارات خطية لبعض التجار لضرورة إلتزامهم القوانين الصادرة عن الوزارات المعنية مع الإشارة أن المراقب المكلف بالتفتيش والمراقبة في منطقة الخيام_ مرجعيون نجا بأعجوبة من القصف الذي إستهدف منطقة سهل الخيام صباح هذا اليوم.