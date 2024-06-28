الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

قراران عن وزارة المال يتعلقان بتمديد مهل

2024-06-28 | 04:32
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قراران عن وزارة المال يتعلقان بتمديد مهل
0min
قراران عن وزارة المال يتعلقان بتمديد مهل

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارين يتعلقان بتمديد مهل، 

وجاء في القرار الأول:
" تمدد لغاية 31/07/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 40 مليون ليرة لبنانية عن إيرادات العام 2023 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح."
 
في القرار الثاني:
" تمدد لغاية 31/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن سنة أعمال 2023."
 
ويأتي هذان القراران من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلّفين للإلتزام بهذا الموجب لتفادي تطبيق الغرامات عليهم.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

اقتصاد

وزارة

المال

يتعلقان

بتمديد

ارتفاع بأسعار المحروقات...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-05-02

6 قرارات لوزارة المالية بتمديد مهل...

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-25

3 قرارات لوزير المالية بتمديد مهل...

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-11

كهرباء لبنان: وزارة المالية بدأت تسديد فواتير استهلاك التيار الكهربائي للقطاع العام من خلال السلفة المقرة

LBCI
أخبار دولية
2024-06-02

وزارة الخارجية الإسرائيلية أوصت الإسرائيليين بعدم السفر إلى جزر المالديف

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
02:03

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

الاقتصاد في صلب الانتخابات الرئاسية الإيرانية

LBCI
خبر عاجل
2024-06-27

مصرف لبنان قرّر تجديد العمل بالتعميمين 158 و166 لمدّة سنة قابلة للتجديد

LBCI
اقتصاد
2024-06-26

لجنة الإقتصاد برئاسة البستاني أعادت تقييم خلوة دير القمر في ما يتعلق بالإتصالات والنافعة وشركات التأمين

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
أخبار لبنان
06:26

قبلان: لا بد من تسوية رئاسية يربح فيها الجميع والكنيسة في صميم قلوبنا

LBCI
فنّ
05:57

مهرجانات بيبلوس الدولية... رسالة إصرار وصمود في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة! (صورة)

LBCI
منوعات
05:50

حادث مأساوي... حصان يودي بحياة فتاة في أميركا: ماذا حصل؟

LBCI
منوعات
05:19

بعد هروبه من رجال الشرطة... كلب بوليسي يلقي القبض على رجل: إليكم المشهد الكامل! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
04:50

توضيح بشأن تكاثر الذباب والروائح في محيط المرفأ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-06-25

إبنة أمل بوشوشة تلفت الأنظار... هل تشبه والدها اللبناني؟

LBCI
صحة وتغذية
2024-04-19

الحساسية تجاه العلاقات الحميمة... مرض نادر يعاني منه العديد من الرجال

LBCI
صحف اليوم
2024-06-24

محاولة أميركية لفرض "ستارلينك" في لبنان (الاخبار)

LBCI
صحة وتغذية
2024-05-23

هذه الوجبات الخفيفة تزيد السكتة الدماغية والخرف... تجنبوها الآن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:57

كرة القدم تجمع قضاة لبنان مع الجيش اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الناخبون الأميركيون يترقبون المناظرة الانتخابية الاولى بين بايدن وترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الانتخابات الفرنسية تقترب... و إليكم البرامج الانتخابية المختلفة للأحزاب في هذه المعركة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

حقوق اللاجئين الفلسطينيين تفرز الكتل السياسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

نتنياهو زارها متفقدا... عين اسرائيل لا تحيد عن جبهة الشمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مجموعة أزياء طوني ورد تخطف الأنظار في باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

عودة المياه إلى مجاريها بين الجامعة العربية وحزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

الاقتصاد في صلب الانتخابات الرئاسية الإيرانية

LBCI
أخبار دولية
13:21

مؤشرات الانسحابات قبيل العملية الانتخابية في ايران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
12:17

بعد أن شاهد زوجته وابنته تموتان خلال غرق مركب للهجرة غير الشرعية... ما فعله بابنة الـ16 سنة أمام والدتها مرعب!

LBCI
آخر الأخبار
17:11

NBC عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل ترغب في إنشاء منطقة عازلة بطول 16 كلم على الحدود اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
15:05

نصرالله: مصير شعوب المنطقة وحكوماتها ومستقبل المنطقة مرهون بالمجريات والوقائع في ايران

LBCI
اقتصاد
02:03

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
07:25

توقيف شخص يتحرّش بالقاصرات داخل محلّه

LBCI
فنّ
03:54

سينتيا خليفة بالمايوه في إيبيزا... أجواء صيفيّة بإمتياز (صور)

LBCI
صحف اليوم
00:13

الجامعة العربية: حزب الله ليس منظّمة إرهابية (الأخبار)

LBCI
منوعات
14:32

رداء أبيض يذوب ومصير أسود ينكشف... ماذا يحصل في جبل إيفرست؟!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More