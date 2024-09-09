الضمان الاجتماعي: زيادة قيمة الأعمال الجراحية المقطوعة وعودة التغطية الإستشفائية إلى 90%

تقرر تعديل قيمة البدلات المقطوعة والتعرفات العائدة للأعمال الجراحية المقطوعة الواردة ضمن المذكرة الإعلامية رقم 757 تاريخ 20/6/2024 بحسب بيان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما طلب إلى جميع المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق الالتزام بالتعرفات الجديدة وعدم مطالبة المضمونين بأي مساهمة أكثر من 10% من قيمة المبلغ المقطوع المحدد بموجب اللائحة المرفقة تحت طائلة فسخ التعاقد، وذلك اعتباراً من 10/9/2024.