الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
12
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
12
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
محمد شقير: النشاط الإقتصادي إنخفض بين 85 و90% ونطالب المسؤولين بإعادة النهوض بالوضعين الإقتصادي والإجتماعي
2024-10-22 | 09:27
مشاهدات عالية
شارك
4
min
محمد شقير: النشاط الإقتصادي إنخفض بين 85 و90% ونطالب المسؤولين بإعادة النهوض بالوضعين الإقتصادي والإجتماعي
عقدت الهيئات الإقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير لقاءً تشاورياً مع ممثلي الكتل النيابية وعدد من النواب المؤثرين تحت شعار "إنقاذاً للبنان"، اليوم الثلاثاء في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وذلك على وقع العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان وتداعياته الكارثية على مختلف المستويات الوطنية، ومن أجل الدفع للعمل على وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، وإطلاق المسار الدستوري لإنتخاب رئيس للجمهورية وإعادة الإعتبار للدولة وكذلك إعطاء أولوية قصوى لتقوية صمود المؤسسات وتمكينها من الأستمرار بالعمل والحفاظ على العاملين فيها والنهوض بالشأنين الإقتصادي والإجتماعي.
واعتبر شقير، خلال كلمته، أن "اليوم من مسؤوليتنا كهيئات إقتصادية أن نضع ممثلي الشعب اللبناني بالواقع الحقيقي للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية ومخاطر تدهورها، وكذلك بمخاوفنا من تدهور وضع الدولة. وكذلك من مسؤوليتنا أن نتشارك سوياً في تبادل الآراء حول ما يحصل حالياً والحلول المتاحة والنظرة الى الدولة ومستقبل لبنان".
ولفت شقير الى أن النشاط الإقتصادي في لبنان إنخفض بين 85 و90 في المئة، ما عدا النشاط المتعلق بالمواد الغذائية وبعض السلع الأساسية والضرورية. وقال "هذا الوضع سيؤدي الى تراجع كبير في واردات الخزينة، والمشكلة الأكبر هو ما سيكون عليه الوضع بعد أشهر وكذلك بعد إنتهاء الحرب. ولا بد أيضاً من الإشارة الى إن إحتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية إنخفض 343 مليون دولار في النصف الأول من تشرين الأول الجاري".
وأضاف شقير "كل ذلك بكفة وأزمة النزوح المليوني لأهلنا من الجنوب وكافة المنطق المستهدفة بكفة ثانية، حيث المعاناة والمآسي التي لا يمكن القبول بها والسكوت عنها، فضلاً عن الخسائر الإقتصادية نتيجة العدوان الوحشي والمقدرة حتى الآن بنحو 10 مليارات دولار".
وأشار الى أنه "بعد الجهود الجبارة التي قام بها القطاع الخاص اللبناني في العام 2023، وحتى نهاية تموز 2024 والتي أثمرت ببدء عملية النهوض بالإقتصاد، نرى اليوم أن كل شيء يتلاشى، والأخطر من ذلك إن المؤشرات الآنفة الذكر تجعلنا نخاف من حصول إنهيار شامل للدولة اللبنانية.
ولفت شقير الى أن المؤسسات الخاصة، تضع في أولوياتها الاستمرار في دفع الرواتب للموظفين، لكن هذا الموضوع له مدى زمني، محذراً من أنه في حال استمرت الحرب فهناك أعداد كبيرة من المؤسسات تصبح غير قادرة على دفع الرواتب وهذا سيؤدي حتماً الى خفض رواتب لدى جزء منها وتقليص عدد الموظفين لدى الجزء الآخر.
وطالب شقير كل المسؤولين في الدولة من دون إستثناء وكل في موقعه، بالعمل بجهود جبارة وبكل الوسائل المتاحة لا سيما تطبيق القرار 1701 لوقف الحرب، وإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وإعادة الإعتبار للدولة في كل مفاصل الحياة في البلد، وإعادة النهوض بالوضعين الإقتصادي والإجتماعي.
وبنتيجة الإجتماع تم الإتفاق على الآتي:
-
العمل على تشكيل لجنة مصغرة بين مجلس النواب والهيئات الإقتصادية، بعد موافقة رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري، لمتابعة مختلف التطورات الإقتصادية والإجتماعية في المرحلة الراهنة.
-
استعداد الكتل النيابية بتبني مطالب الهيئات الإقتصادية في ما خص الإجراءات الحالية لمواجهة تداعيات الحرب وتقوية صمود المؤسسات وتمكينها من الإستمرار بالعمل والحفاظ على الموظفين.
-
إستعداد الكتل النيابية على المساعدة في إقرار بعض التشريعات المطلوبة التي من شأنها إنتظام عمل المؤسسات والإقتصاد.
-
أن تقوم الهيئات الإقتصادية بإعداد خطة طوارئ إقتصادية وإجتماعية وطرحها على الكتل النيابية للمساعدة على تنفيذها.
-
مطالبة القوى الأمنية والعسكرية بحماية الأملاك الخاصة ومنع التعديات.
-
الإتفاق على إبقاء الإجتماعات بين الطرفين التشاورية مفتوحة لمتابعة كافة التطورات.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
اقتصاد
شقير:
النشاط
الإقتصادي
إنخفض
ونطالب
المسؤولين
بإعادة
النهوض
بالوضعين
الإقتصادي
والإجتماعي
التالي
خالد نزهة لـ"الأنباء" الكويتية: الحركة في المطاعم تراجعت بنسبة 90%
فادي خلف: سياسات مصرف لبنان الجديدة تشير إلى تبدّل واضح في طريقة تعاطيه مع الأزمة المالية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2024-09-20
شقير أمام وفد من هيئة تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية: الهيئات الإقتصادية ستكون سنداً قوياً للهيئة
اقتصاد
2024-09-20
شقير أمام وفد من هيئة تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية: الهيئات الإقتصادية ستكون سنداً قوياً للهيئة
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-13
في النبطية... العدوان الإسرائيلي يطال التاريخ والقيمة الإقتصادية
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-13
في النبطية... العدوان الإسرائيلي يطال التاريخ والقيمة الإقتصادية
0
اقتصاد
2024-10-09
إجتماع للهئيات الإقتصادية ومنصوري: معطيات مطمئنة عن الإستقرار النقدي وإتفاق على مجموعة من الخطوات والتوجهات
اقتصاد
2024-10-09
إجتماع للهئيات الإقتصادية ومنصوري: معطيات مطمئنة عن الإستقرار النقدي وإتفاق على مجموعة من الخطوات والتوجهات
0
آخر الأخبار
2024-10-08
ميقاتي يلتقي وفد من الهيئات الإقتصادية
آخر الأخبار
2024-10-08
ميقاتي يلتقي وفد من الهيئات الإقتصادية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
05:25
بيان للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن التغطية الدوائية... هذا ما جاء فيه
اقتصاد
05:25
بيان للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن التغطية الدوائية... هذا ما جاء فيه
0
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
صحف اليوم
23:14
خالد نزهة لـ"الأنباء" الكويتية: الحركة في المطاعم تراجعت بنسبة 90%
صحف اليوم
23:14
خالد نزهة لـ"الأنباء" الكويتية: الحركة في المطاعم تراجعت بنسبة 90%
0
أخبار لبنان
2024-10-21
فادي خلف: سياسات مصرف لبنان الجديدة تشير إلى تبدّل واضح في طريقة تعاطيه مع الأزمة المالية
أخبار لبنان
2024-10-21
فادي خلف: سياسات مصرف لبنان الجديدة تشير إلى تبدّل واضح في طريقة تعاطيه مع الأزمة المالية
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
13:13
المقاومة الاسلامية: استهدفنا قوة لجنود العدو الإسرائيلي أثناء تقدمها باتجاه دبابة الميركافا المستهدفة في أطراف بلدة الطيبة بصاروخ موجّه وأوقعنا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح
آخر الأخبار
13:10
غارة على منزل في حاريص
آخر الأخبار
12:57
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: لم يتم العثور على بقايا المسيرة التي تسللت من لبنان
أخبار لبنان
12:52
مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: روّعتني الغارة الإسرائيلية قرب مستشفى رفيق الحريري
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 22-10-2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-07-29
نسليهان أتاغول تفاجئ جمهورها بخبر حملها بطفلها الأول وهذا ما قالته! (صورة)
فنّ
2024-07-29
نسليهان أتاغول تفاجئ جمهورها بخبر حملها بطفلها الأول وهذا ما قالته! (صورة)
0
اقتصاد
09:27
محمد شقير: النشاط الإقتصادي إنخفض بين 85 و90% ونطالب المسؤولين بإعادة النهوض بالوضعين الإقتصادي والإجتماعي
اقتصاد
09:27
محمد شقير: النشاط الإقتصادي إنخفض بين 85 و90% ونطالب المسؤولين بإعادة النهوض بالوضعين الإقتصادي والإجتماعي
0
أخبار لبنان
2024-10-13
أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: لإخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأوليّ
أخبار لبنان
2024-10-13
أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: لإخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأوليّ
0
أمن وقضاء
2024-09-26
حمية: لا صحة للأنباء عن غارة على الأوزاعي أو بقرب المطار
أمن وقضاء
2024-09-26
حمية: لا صحة للأنباء عن غارة على الأوزاعي أو بقرب المطار
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:47
هذا ما قاله السفير دندن بشأن حملة "الامارات معك يا لبنان"
أخبار لبنان
09:47
هذا ما قاله السفير دندن بشأن حملة "الامارات معك يا لبنان"
0
أخبار لبنان
08:34
إصابات طفيفة لـ 3 مسعفين من الصليب الأحمر خلال عملية إنقاذ في النبطية
أخبار لبنان
08:34
إصابات طفيفة لـ 3 مسعفين من الصليب الأحمر خلال عملية إنقاذ في النبطية
0
أخبار لبنان
07:35
مسؤول العلاقات الإعلامية بحزب الله: نعلن مسؤوليتنا عن استهداف منزل نتنياهو والقرض الحسن تحسبت لهذا اليوم
أخبار لبنان
07:35
مسؤول العلاقات الإعلامية بحزب الله: نعلن مسؤوليتنا عن استهداف منزل نتنياهو والقرض الحسن تحسبت لهذا اليوم
0
أخبار لبنان
06:57
مراكز الايواء في الشوف تحتضن النازحين..
أخبار لبنان
06:57
مراكز الايواء في الشوف تحتضن النازحين..
0
آخر الأخبار
06:56
الداخل الاسرائيلي يغلي..اليكم أبرز التطورات الميدانية
آخر الأخبار
06:56
الداخل الاسرائيلي يغلي..اليكم أبرز التطورات الميدانية
0
أخبار لبنان
06:55
بعد تهديدات اسرائيلية..سلسلة غارات على حوش صور
أخبار لبنان
06:55
بعد تهديدات اسرائيلية..سلسلة غارات على حوش صور
0
أخبار لبنان
06:54
النبطية في مرمى القصف الإسرائيلي.. ومجزرة في حي كسار زعتر
أخبار لبنان
06:54
النبطية في مرمى القصف الإسرائيلي.. ومجزرة في حي كسار زعتر
0
أخبار لبنان
06:53
التحام في البرّ وقصف صاروخي..هكذا تبدو المواجهة اليوم بين حزب الله والجيش الاسرائيلي
أخبار لبنان
06:53
التحام في البرّ وقصف صاروخي..هكذا تبدو المواجهة اليوم بين حزب الله والجيش الاسرائيلي
0
أخبار لبنان
06:49
كاميرا الـLBCI تجول في طوابق وأقسام "مستشفى الساحل" المهدّد
أخبار لبنان
06:49
كاميرا الـLBCI تجول في طوابق وأقسام "مستشفى الساحل" المهدّد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:03
الجيش الإسرائيلي: حزب الله يحتفظ بمئات الملايين من الدولارات تحت مستشفى الساحل في حارة حريك
خبر عاجل
14:03
الجيش الإسرائيلي: حزب الله يحتفظ بمئات الملايين من الدولارات تحت مستشفى الساحل في حارة حريك
2
خبر عاجل
15:10
الجيش الإسرائيلي يحذر سكان هذه المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت...
خبر عاجل
15:10
الجيش الإسرائيلي يحذر سكان هذه المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت...
3
أخبار لبنان
17:06
المشهد من منطقة الأوزاعي التي قصفت للمرة الأولى...ولحظة "الضربة الثانية" (فيديو)
أخبار لبنان
17:06
المشهد من منطقة الأوزاعي التي قصفت للمرة الأولى...ولحظة "الضربة الثانية" (فيديو)
4
أخبار لبنان
04:33
أدرعي الى الاعلاميين الذين يقومون بجولة في مستشفى الساحل: انتقلوا إلى الاماكن المحددة التي كشفنا عنها ولا تضيعوا وقتكم
أخبار لبنان
04:33
أدرعي الى الاعلاميين الذين يقومون بجولة في مستشفى الساحل: انتقلوا إلى الاماكن المحددة التي كشفنا عنها ولا تضيعوا وقتكم
5
خبر عاجل
14:58
متحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: إسرائيل لن تضرب مستشفى في بيروت والذي تقول إن حزب الله لديه مخبأ أموال فيه
خبر عاجل
14:58
متحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: إسرائيل لن تضرب مستشفى في بيروت والذي تقول إن حزب الله لديه مخبأ أموال فيه
6
أخبار لبنان
07:06
أدرعي: تحذير إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في الغبيري
أخبار لبنان
07:06
أدرعي: تحذير إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في الغبيري
7
خبر عاجل
14:29
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه سيشن ضربات جديدة ضد حزب الله في لبنان خلال الساعات المقبلة
خبر عاجل
14:29
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه سيشن ضربات جديدة ضد حزب الله في لبنان خلال الساعات المقبلة
8
خبر عاجل
14:42
مدير مستشفى الساحل اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت يعلن إخلاء المستشفى وينفي الإدعاءات بوجود مخبأ للأموال تابع لحزب الله أسفله ويدعو الجيش اللبناني للزيارة
خبر عاجل
14:42
مدير مستشفى الساحل اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت يعلن إخلاء المستشفى وينفي الإدعاءات بوجود مخبأ للأموال تابع لحزب الله أسفله ويدعو الجيش اللبناني للزيارة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More