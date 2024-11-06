سعر البتكوين يسجل رقما قياسيا يفوق 75 ألف دولار

ارتفع سعر عملة البتكوين الرقمية إلى مستوى قياسي جديد يزيد عن 75 ألف دولار الأربعاء مع مراهنة المتداولين على فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في السباق الرئاسي الأميركي.



ويُنظر إلى الملياردير الجمهوري باعتباره مرشحا داعما للعملات المشفرة.



وقرابة الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش بلغت قيمة العملة الرقمية 75005,08 دولارا، متجاوزة بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 73797,98 دولارا وهو سعر كانت قد حقّقته في آذار.



بدوره، قفز سعر الدولار الأميركي بأكثر من 1,5 بالمئة في مقابل الين واليورو خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، مدفوعا بتوقع المتداولين فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية.



وقرابة الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش زاد سعر الدولار بنسبة 1,71% في مقابل العملة اليابانية ليصل إلى 154,21 ينا للدولار، بينما ارتفع سعرها بنسبة 1,67% في مقابل العملة الأوروبية المشتركة ليبلغ 0,9302 يورو للدولار.