معلومات الـLBCI: توقيف والد المتورطين في شتم العناصر الامنية التابعة لقوى الامن الداخلي والبطريركية المارونية في بلدة كفرقاهل - الكورة بإشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي والتحقيق جاري معهم

آخر الأخبار 667 مشاهدة شارك