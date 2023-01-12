معلومات للـLBCI: وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان يصل مساء الى لبنان وسيلتقي المسؤولين اللبنانيين

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مؤتمر للتيار الوطني الحر بعنوان "لن نتخلّى عن احد" بدعوة من النائب جبران باسيل وبمشاركة وزير الخارجية والتجارة الهنغاري Péter Szijjártó عن اثر النزوح السوري على لبنان