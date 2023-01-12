وزير الخارجية والتجارة الهنغاري: النزوح هو خسارة للبلد المضيف ولموارده فهو شيء يدعو الى عدم الاستقرار فيه وهو شيء خطير للبلدان التي وصل اليها النزوح

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