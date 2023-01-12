جلسة مجلس القضاء الأعلى لم تنعقد حتى الساعة لعدم اكتمال النصاب

وليام نون للـLBCI من أمام قصر العدل: مشكلتنا ليست مع القضاة مشكلتنا مع الذين فجّروا بيروت في 4 آب ونريد الوصول الى العدالة

وليام نون للـLBCI من أمام قصر العدل: مشكلتنا ليست مع القضاة مشكلتنا مع الذين فجّروا بيروت في 4 آب ونريد الوصول الى العدالة

وضاح الصادق للـLBCI: جلسة اليوم غير قانونية ولدينا اشكالية كبيرة والقاضي سهيل عبود يقوم بجهود كبيرة لتذليل العقبات التي يضعها السياسيون بوجهه ومشكلتنا مع هذا النظام السياسي الذي ارتكب أكبر جريمتين في العصر