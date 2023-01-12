صادق علوية لـ "للتوضيح" بعد انتشار أخبار عن احتمال طرح ورقة المليون ل.ل.: المادة 5 من قانون النقد والتسليف تحدد الاوراق النقدية وبالتالي كل تعديل يستلزم قانونا في مجلس النواب والموضوع ليس بهذه السرعة ولغاية تاريخه لم يحصل

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