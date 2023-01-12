صادق علوية لـ "للتوضيح": اصدار قيمة ورقية نقدية اعلى يسهّل التعامل المالي بين اللبنانيين لكنه يؤدي الى اضعاف الثقة ولا يمكن ان يكون بمنأى عن اي خطة اقتصادية اصلاحية

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