صادق علوية لـ "للتوضيح": اصدار اوراق نقدية كبيرة بمعزل عن اي خطة اقتصادية اصلاحية لا قيمة له وسيؤدي الى المزيد من الضرر على الاقتصاد اللبناني

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