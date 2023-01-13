عبد اللهيان بعد لقائه بو حبيب: كانت فرصة للتداول في الامور المشتركة وايران ستبقى دائما الصديق الوفي للبنان في السراء والضراء وتباحثنا في السبل لتعزيز العلاقات الثنائية على الصعد الاقتصادية والتجارية والسياحية

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