معلومات للـLBCI: قائد الجيش تفقّد فوج التدخل الرابع في الضاحية الجنوبية لبيروت إثر العملية التي نفذها الفوج مع مديرية المخابرات أمس في حي الجورة في برج البراجنة

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