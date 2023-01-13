مهلة التصويت لملكة جمال الكون تنتهي الساعة السابعة من مساء اليوم... صوّتوا لياسمينا زيتون لتزيدوا من حظوظها بالفوز عبر موقع missuniverse.com/delegates أو عبر تطبيق Miss Universe

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